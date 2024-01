Les Tuche 5 : la production cherche deux enfants des Hauts-de-France pour tourner dans le film

Une fille et un garçon de 6 ou 7 ans sont recherchés par la production des Tuche pour jouer dans ce 5e opus, réalisé et écrit par Jean-Paul Rouve, alias "Jeff Tuche". Pour candidater au casting les enfants doivent habiter dans les Hauts-de-France ou en région parisienne.

Avis aux futures stars en culotte courte. Le cinquième volet de la série de films Les Tuche sera en partie tourné à Dunkerque au printemps 2024. L'occasion pour les enfants des Hauts-de-France et de la région parisienne de candidater à un casting, et de se joindre aux aventures hautes en couleur de la famille la plus beauf de France.

En effet, la production du prochain film, écrit et réalisé par Jean-Paul Rouve, recherche deux enfants, une fille et un garçon âgés de 6 ou 7 ans, pour jouer un rôle dans le film. La directrice de casting indique chercher des enfants "vifs, bavards, avec de la personnalité".

Des caractéristiques physiques sont également demandées : la jeune fille doit être blonde aux yeux bleus et le garçon "roux, blond ou châtain clair" avec des yeux bleus également.

► À lire : Les Tuche 5 : une grande maison avec jardin recherchée autour de Dunkerque pour le tournage du prochain film

Pour postuler (gratuitement), les candidats devront envoyer deux photos, avec leur prénom, nom, date de naissance, taille, téléphone des parents et ville de résidence à "Valérie et Maëva" sur le site castprod.com.

Quelle sera l'histoire de ce nouveau film ?

Pour l'instant le réalisateur est resté assez évasif concernant les évènements auxquels sera confrontée la famille de Bouzolles. La production des Tuche 5 a simplement laissé s’ébruiter le contexte géographique de l'histoire, qui se déroulera au Royaume-Uni. La famille de Jeff Tuche "se frottera à la royauté" fait savoir l'annonce du casting.

Casting enfants de 6/7 ans pour des rôles dans le film Les Tuche 5 réalisé par Jean-Paul Rouvehttps://t.co/f5e9n4Zs7f — Cast Prod (@CastProd) January 18, 2024

Concernant la distribution, le casting des acteurs principaux reste inchangé. Jean-Paul Rouve, derrière la caméra, ne manquera pas de revêtir une nouvelle fois le costume de Jeff Tuche, accompagné d'Isabelle Nanty (Cathy Tuche), Claire Nadeau (Mamie Suze), Sarah Stern (Stéphanie Tuche), Pierre Lottin (Wilfried Tuche) et Théo Fernandez (Donald Tuche).