Coup de gueule de Martine Aubry contre deux ministres : le maire de Lille avait été invitée plusieurs jours avant

"Je crois savoir que ça a été le cas." Selon Nicole Belloubet, Martine Aubry a bien été prévenue de sa visite à Lille

a-t-elle un peu, beaucoup, forcé le trait ? Son "recadrage" était-il vraiment justifié ? Plusieurs informations semblent clairement montrer que la maire den'a pas été très rigoureuse sur les dates lors de son intervention face à deux ministres du gouvernment ce vendredi au« On ne prévient pas l'ancien monde dont je suis. Je suis maire de Lille et présidente du CHRU et je n’ai pas été prévenue de votre visite, sauf par le préfet hier soir », lance Martine Aubry filmée par La Voix du Nord et 20 minutes . Un tacle adressé àministre de la Justice, etministre de la Santé venues inaugurer le Centre national de ressource et de résilience.Elles ne réagissent pas ou plutôt la maire de Lille ne leur laisse pas le temps de réagir. Elle poursuit : « Très franchement, le mépris des élus. Je suis habituée, c’est comme ça en permanence avec ce nouveau gouvernement. Et après on nous parle de République et de démocratie. »Mépris des élus ? Contacté par nos soins, le service de presse dea reconnu ce lundi que la maire de Lille avait en fait été prévenue deux jours avant. Pas la veille donc. Du côté du, on affirme que Mme Aubry, par ailleurs présidente du Conseil d'administration de l'hôpital, a été avertieavant. Et précise une information importante :pour commencer à évoquer la visite ministérielle. Sans que Martine Aubry ne soit au courant ?Les journalistes ont également été prévenus la veille de ce déplacement, et plus précisément dans un mail reçu à 16h51, jeudi. Un timing serré mais courant avec ce type de déplacement ministériel.En tout cas, toutes ces sources se recoupent., qui se montre "vexée" d'avoir été prévenue au dernier moment, n'a pas été complètement oubliée par les services préfectoraux et/ou ministériels.Nicole Belloubet, dans une interview à BFM TV, est allée dans le même sens ce lundi : " Il va de soi que comme je le fais à chaque fois que je me rends sur un territoire les élus sont prévenus. Toujours. De manière systématique. Et je crois savoir que ça a été le cas en l’espèce, et qu’. Mais je ne veux pas aller au-delà car ce n’est pas ce qui m’intéresse »L'entourage de Martine Aubry souligne de son côté que la maire de Lille a tenu à saluer les ministres de manière républicaine et s'est déplacée en apprenant que la police était intervenue contre des manifestants (personnel soignants et quelques gilets jaunes) venus créer "un comité d'accueil" pour les ministres.