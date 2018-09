Lille : pourquoi la faculté de médecine suspend son diplôme d'homéopathie

La Faculté de Médecine de Lille décide de suspendre son Diplôme d’Université d’homéopathie pour l’année universitaire débutante dans l’attente de la position de la H.A.S. et d’échanges nationaux sur l’encadrement de cette pratique et de son enseignement. — medecine_Ulille (@medecine_Ulille) 31 août 2018

Une tribune contre les "Fake Med"

[Communiqué de presse] A propos de la pratique médicale de l’homéopathie ➡ https://t.co/kMKsSf9V4a pic.twitter.com/VWmDi6HKXU — Ordre des Médecins (@ordre_medecins) 22 mars 2018

Une plainte des homéopathes

<- Officiellement martyre contre les #FakeMed face au conseil de l’ @ordre_medecins du Nord avec les copains ! Bon maintenant c’est à moi d’expliquer pourquoi j’ai participé modestement à l’écriture et signé l’appel des #124 pic.twitter.com/43zsRlNxkB — DrJohn - - No #FakeMed - - (@DrJohnFa) 22 août 2018

Comment le débat va-t-il être tranché ?

Le doyen de la faculté l'a annoncé sur le compte Twitter de la faculté de médecine : lepour l'année scolaire à venir "dans l’attente deet d’échanges nationaux sur l’encadrement de cette pratique et de son enseignement".Les pratiques liées à l'homéopathie sont effectivement décriées par certains médecins depuis quelques mois. Pourquoi cette polémique ? Sur quoi est-elle fondée ? On vous éclaire si vous n'avez rien suivi.Près deont signé une tribune dans le Figaro Vox pour appeler à bannir les médecines alternatives du champ médical. Ses rédacteurs les jugent "dangereuses", "fantaisistes" et rappellent leur absence de fondement scientifique."L'homéopathie, comme les autres “médecines alternatives”, n'est en rien scientifique. Cespromettant une guérison miraculeuse et sans risques", déplorent les signataires dans cette tribune. Ils font également référence au coût de cette pratique."Des formations sont assurées dans des structures recevant de l'argent public. Des consultations sont ouvertes dans des hôpitaux, aux dépens d'autres services. Certains de ces traitements sont, largement déficitaire. Ainsi, les produits homéopathiques peuvent être remboursés à 30 % (et jusqu'à 90 % en Alsace-Moselle) avec un statut dérogatoire les dispensant de prouver leur efficacité", énumèrent les praticiens.Ces professionnels de la santé proposaient ainsi d'et de faire cesser la reconnaissance de certains diplômes. Le site FakeMed a été lancé. Les praticiens y expliquent leur combat et font le point sur son avancée.Les médecins homéopathes ontcontre les signataires de la tribune. L’Union collégiale, un syndicat minoritaire de médecins, juge notamment la tribune "insultante et anti-confraternelle", rapporte Le Quotidien du médecin En riposte, plusieurs médecins signataires de la tribune ont posté sur Twitter des photos du courrier qu’ils ont reçu de l’Ordre des médecins les invitant à des réunions de conciliation.Un médecin généraliste dans le Nord explique : "Il n’y a rien qui me révulse le plus, me prend aux tripes et me pousse à agir que. Les #FakeMed se contrefichent de la science, fonctionnent soit sur la base de la malhonnêteté ou se vautrent dans l’ignorance. C’est pour ça que j’ai signé, ça m’a pris aux tripes."Desvont se succéder de septembre à octobre devant les conseils départementaux de l’Ordre, un peu partout en France. Le collectif Fake Medecine a notamment annoncé qu’il s’était constitué en association.Et comme le précise la faculté de médecine de Lille dans son tweet, la Haute autorité de santé (HAS) sera amenée à se positionner. Le ministère de la Santé l’a saisie pour "recueillir l’avis de la commission de transparence quant auet du remboursement des médicaments homéopathiques", est-il écrit dans la lettre de saisine dont l’Agence France presse a obtenu une copie.Verdict attendu d'ici la. L'un des éléments qui permettra à l'Université de Lille de décider ou non de conserver son diplôme d'homéopathie.