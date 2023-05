Verbaudet accusé de casser le droit de grève : la CGT déboutée par le tribunal de Lille

La direction de Vertbaudet a eu gain de cause dans le conflit juridique qui l'oppose à la CGT. L'organisation syndicale avait déposé plainte après un rapport de l'inspection du travail constatant l'embauche d'intérimaires pour remplacer les grévistes. La CGT a annoncé son intention de faire appel.

Une direction qui "se félicite" et un syndicat qui reste déterminé. Le tribunal judiciaire de Lille a rendu ce 4 mai une décision en faveur des dirigeants de Vertbaudet dans le conflit juridique qui les oppose à la CGT.

L'organisation s'était portée en Justice début avril, après réception d'un rapport de l'inspection du travail. Dans ce rapport consulté par France 3, celle-ci estimait que Vertbaudet avait embauché plus de 80 intérimaires pour se substituer à ses travailleurs grévistes.

Un procédé strictement interdit dans le cadre d'un conflit social, le site Vertbaudet de Marquette-lez-Lille étant engagé dans une grève depuis le 20 mars pour demander une augmentation des salaires.

"Ce n'est que partie remise"

Dans un communiqué transmis à la presse, Vertbaudet "se félicite que le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lille ait reconnu les arguments de la direction et jugé que l’entreprise respecte pleinement la législation française".

La CGT, elle, fait une lecture bien différente du jugement. "La direction estime que c'est une victoire pour elle mais nous, on ne prend pas du tout ça comme une défaite. La décision n'a pas été rendue en notre faveur simplement à cause d'un manque d'informations sur le sujet. Les informations, on va les avoir avec de nouveaux constats, puis on transmettra tout ça au tribunal. Ce n'est que partie remise" promet Manon Ovion, déléguée syndicale.

L'organisation a annoncé son intention de faire appel et dit pouvoir disposer de nouveaux éléments très prochainement.

Le jugement intervient dans un contexte électrique entre la direction de Vertbaudet et la CGT, qui mène la grève sur site mais n'est pas suivie par les syndicats majoritaires FO et CFTC, qui ont accepté la signature d'un accord.