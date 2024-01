Neige et froid. -14,7°C record à Arras et jusqu'à -13°C, en Picardie : "nous avons perdu l'habitude"

C'était attendu. Le mercure est descendu cette nuit du jeudi 18 au vendredi 19 janvier bien en dessous de zéro dans toute la région. Le record absolu a été battu à Arras, dans le Pas-de-Calais en affichant -14,7°C. Le dernier datait de 1987 avec 14,1°C.

La neige est tombée et le froid s'est installé dans les Hauts-de-France. "Cette vague vient d'une combinaison de plusieurs phénomènes, explique Claire Villain, météorologue de Météo France. C'est l'hiver. On a un anticyclone de Sibérie qui nous envoie de l'air froid. On a de la neige au sol et on a un ciel clair."

"La présence de neige accentue la déperdition de la chaleur par rayonnement nocturne, précise Serge Zaka, docteur en agrométéorologie, c'est pour cela que plusieurs stations ont relevé -10°C ce matin uniquement sur sols enneigés et ces -10°C paraissent étonnants, car nous n'en avons plus l'habitude. Il était beaucoup plus courant le siècle passé." Sachant que le dernier record enregistré à Beauvais date du 28 janvier 1954 avec -19,7°C et -20°C à Saint-Quentin le 17 janvier 1985.

C'est ainsi qu'Arras a battu cette année son record absolu de froid avec -14,7°C. Le précédent record datait du 12 janvier 1987 avec -14,1°C. "Cependant, indique Dr Serge ZAKA, c'est une station jeune ouverte en 1986. Elle n'a pas beaucoup vécu d'épisodes de froid intense."

Le dernier record de froid de Arras remonte à 1987. J'ai donc regarder la carte des minimales du 12 janvier 1987 et comparé au 19 janvier 2024.

Laisser moi rigoler 😅😂

Droite : 1987.

Gauche : 2024. pic.twitter.com/vtLgrIDL0N — Dr. Serge Zaka (Dr. Zarge) (@SergeZaka) January 19, 2024

Dr Serge Zaka rappelle également que "l'an dernier, pour chaque record de froid, on a battu 63 records de chaleur".

Des températures négatives relevées sur toute la région

Malgré la fin de la vigilance orange pour neige-verglas jeudi, l'épisode de froid persiste sur le nord de la France avec notamment -13°C à Rouvroy-les-Merles (Oise), -12°C à Epehy (Somme) ou encore -11°C à Beauvais dans l'Oise. À Saint-Quentin (Aisne) et Amiens (Somme), le thermomètre affichait -9°C.

Les minimales relevées de 19h jeudi à 8h ce matin :

-14,7°C à Arras (62)

-12,7°C à Rouvroy-les-Merles (60)

-12,4°C à Poix de Picardie (80)

-12,6°C à Doullens (80)

-11,6°C à Forges (76)

Dans les grandes agglomérations, c'est Beauvais qui est, ce matin, la plus froide :

-11°C à Beauvais (60)

-9,9°C à Amiens (60)

-8,7°C à St Quentin (02)

-8,5°C à Pontoise (95)

-8,2°C à Lille (59)

-8°C à Abbeville (80)

Les valeurs froides persisteront encore la nuit prochaine "mais avec des gelées importantes, prévient Claire Villain de Météo France. Puis ça se réchauffera avec des perturbations. On repart avec des températures plus douces à partir de dimanche."