Traversées de la Manche : 30 migrants, dont 11 enfants, secourus au large du Touquet

Un nourrisson dans une embarcation

[#Operations] ➡️ https://t.co/IGInWcW4If 30 migrants dont 11 enfants secourus par la @douane_france et la @MarineNationale alors qu'ils étaient en panne en plein milieu du DST du Pas-de-Calais où circule près de 25 % du trafic maritime mondial pic.twitter.com/lwngxsHl78 — PREMAR Manche (@premarmanche) August 22, 2019

Trente migrants, parmi lesquels se trouvaient onze enfants, ont été secourus au large de Calais ce jeudi 22 août, a indiqué la préfecture maritime Manche - Mer du Nord.Deux embarcations différentes ont été repérées vers 11H50 à l'ouest du Touquet : une première contenant 14 migrants (8 hommes, 2 femmes et 4 enfants), puis une seconde avec 16 migrants à son bord (5 hommes, 4 femmes, 6 enfants et un nourrisson).D'importants moyens ont été mis en place pour les retrouver, notamment le patrouilleur Jacques Oudart-Fourmentin ou l'hélicoptère Dauphin de la Marine nationale.Les migrants ont été abordés peu avant 14 heures et acheminés vers le port de Calais, où les personnes qui nécessitaient une prise en charge médicale ont refusé leur transport. Ils ont été pris en charge par la gendarmerie, vers 18H20. Selon le CODIS, ils étaient en mer depuis près de 12 heures.Deux personnes sont portées disparues depuis la semaine dernière. Dimanche, des recherches avaient également été déclenchées sans succès pour retrouver un nageur au large de Dunkerque , "probablement" un migrant. Une semaine plus tôt, une autre migrante, iranienne, avait été portée disparue après une tentative de traversée en bateau.