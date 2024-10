“J’ai toujours eu le fantasme du routier” : un chef étoilé fait renaître un restaurant sur une départementale du Pas-de-Calais

Aux Amis de la Route, restaurant historique situé sur la départementale 939 entre Arras et le Touquet (Pas-de-Calais), renaît après plusieurs mois de fermeture. Ambiance chaleureuse et petits prix, tous les codes du routier sont réunis.

Les Nordistes l’appellent la route des vacances. Longue de plus de 80 kilomètres, la départementale 939 relie Arras aux plages du Touquet (Pas-de-Calais). Une route empruntée par 14 000 véhicules en moyenne chaque jour, dont un peu plus de 2 000 poids lourds. Ce dimanche 6 octobre, l’heure du déjeuner est bien avancée, le soleil du week-end est voilé par les nuages qui s’accumulent.

Une raison qui pousse les vacanciers d’un jour à quitter la mer et s’engager sur le chemin du retour. Après avoir contourné Montreuil puis passé Hesdin, les voitures ralentissent à l’approche du rond-point d’Humières. Sur la droite, le parking est anormalement plein.

Œuf mayo à 3 euros

La façade est flambant neuve, l'enseigne XXL se voit de loin. Aux Amis de la Route, restaurant routier historique du sud du Pas-de-Calais, vient de renaître après une longue période de fermeture. 4 mois de travaux ont été nécessaires pour tout refaire, du sol jusqu’au plafond. “On joue vachement sur le côté franchouillard avec les nappes à carreaux, la déco sur les murs", admet Sébastien de la Borde, heureux propriétaire du restaurant.

Voilà les codes du routier, véritables institutions de nos bords de routes. Ces restaurants, initialement ouverts pour sustenter les chauffeurs routiers, attirent aujourd'hui une clientèle de plus en plus large. “On veut que ce soit ultra-simple, bon et pas cher”, résume le chef. Le midi en semaine, le menu plat du jour / dessert est à 17€50. Pour les entrées, comptez entre 3€ pour l’œuf mayonnaise et 4€50 pour le hareng pommes à l’huile.

Aux Amis de la Route, la bavette aux échalottes coûte 18 euros, le Potjevleesch 15 euros. • © Martin Vanlaton / France Télévisions

Les plats, servis avec d’excellentes frites maison, oscillent entre 15 et 18 euros. Ce dimanche midi, alors que le restaurant vient de rouvrir ses portes, l’équipe va réaliser un peu plus d’une centaine de couverts.

Douche accessible

Parmi les clients du jour, de nombreuses familles, des couples endimanchés. Et la petite-nièce d’Albert, propriétaire de l’établissement jusqu’à son décès il y a une dizaine d'années. “Elle avait les larmes aux yeux, sourit Sébastien de la Borde. Elle était émue de revoir l’endroit, que nous avons certes modifié, mais qui garde l’esprit initial. Elle nous a dit que ce qu’on avait fait était génial”.

Ce dimanche, il n’y avait cependant pas de poids lourds sur le parking. “Les routiers continuent de passer le soir, en semaine, pour prendre une douche accessible. Mais comme l’établissement était fermé depuis plusieurs mois, il faut qu’ils reprennent leurs habitudes”, raconte Sébastien de la Cour. Pour les accueillir, Aux Amis de la Route lève le rideau dès 6 heures le matin pour servir le café.

Cette réouverture est une bonne nouvelle selon le secrétaire général de la Fédération Nationale des Transporteurs Routiers du Pas-de-Calais, alors que les restaurants routiers sont de plus en plus rares dans la région. “C’est plutôt positif car ce sont des restaurants qui sont appréciés de nos conducteurs et conductrices, explique Sébastien Rivera. Les routiers sont des endroits conviviaux avec des menus de qualité aux tarifs accessibles. Avant d’ajouter. C’est ce qui fait que c’est apprécié par les clients autres que les conducteurs”.

Chef étoilé dans les cuisines d’un routier

Rien ne prédestinait le nouveau propriétaire à reprendre l’institution, ou presque. Chef de la Cour de Rémi, un restaurant situé dans le village voisin de Bermicourt et primé d’une étoile verte par le guide Michelin, Sébastien de la Cour raconte. “Je voyais ce restaurant routier qui était une institution dans le coin et qui affichait plein tout le temps. Puis j’ai vu que le parking se vidait petit à petit et après le Covid, ils ont commencé à fermer le week-end alors que cet axe est hyperpassant”.

Dans le dos du tee-shirt des serveurs du routier les Amis de la Route, un logo D939 en référence à la route départementale qui relie Arras au Touquet, dans le Pas-de-Calais. • © Martin Vanlaton / France Télévisions

Lorsque le restaurant baisse définitivement le rideau, il décide de se lancer. “J’ai toujours eu le fantasme du routier et un retour à la bonne cuisine très simple et très bonne à partir du produit, concède-t-il. Je n’ai pas racheté les murs très chers donc ça m’a permis de tout refaire”. Et d’embaucher 4 cuisiniers et 4 serveurs. “Mais on cherche encore du monde en cuisine !”, ajoute-t-il. Tous profils sont bienvenus, il suffit d’aller déposer son CV au comptoir.

Avec ces recrutements, le restaurant, actuellement fermé le samedi midi et le dimanche soir, devrait pouvoir ouvrir 7 jours sur 7, du petit-déjeuner jusqu'au dîner. Avec l'espoir de faire salle comble le plus souvent possible. “Il paraît qu’Albert pouvait faire jusqu'à 200 couverts il y a 15 ans”, sourit Sébastien de la Cour. L'objectif est fixé.