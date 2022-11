Une baleine à bec s'est échouée sur la plage de Sangatte, la marée a repris l'animal qui flotte désormais sans bouger

Après s'être débattue pour rejoindre les profondeurs, la baleine échouée depuis cette nuit est décédée, selon la LPA de Calais qui a constaté que le cadavre dérivait sans bouger.

L'animal est décédé selon Yoan Demassieux de la LPA de Calais. Echoué, vraisemblablement cette nuit, sur la plage de Sangatte, la marée montante l'a repris ce lundi matin, la baleine aurait usé de ses dernières forces pour rejoindre le large. Sans succès.

La baleine, échouée sur la plage de Sangatte mesure 8 mètres et pèserait une dizaine de tonnes. • © BELLOUTI Flavien France Télévisions



Il s'agit d'une baleine à bec longue de 7,44 mètres et qui pèserait environ 8 tonnes.

durée de la vidéo : 01min 01 La baleine à bec mesure 7,44 mètres et pèse environ autant de tonnes. • ©France Télévisions. Flavien Bellouti

"On ne peut pas l'aider à reprendre la mer, il faudrait des moyens de levage importants mais comme la marée arrive, pour des questions de timing, nous ne pouvons pas intervenir. L'animal pèse 8 tonnes quand même. Il n'a pas l'air de souffrir et ses blessures semblent superficielles. Pourra-t-il regagner la mer à la faveur de la marée ? Je ne sais pas car l'animal est fatigué", expliquait Yoan Demassieux de la LPA de Calais.



Plus tôt dans la matinée, Jean-Michel Charpentier, retraité de la LPA, sur place, tenait en substance les mêmes propos...

durée de la vidéo : 26sec Jean-Michel Charpentier, retraité de la LPA • ©France Télévisions

Si l'animal ne parvient pas à reprendre la mer, des vétérinaires pourraient décider une euthanasie pour lui éviter de souffrir.





Quant à la cause de l'échouage de l'animal Yoan Demassieux avance l'hypothèse d'un problème de "sonar" de l'animal qui aurait pu le conduire à s'échouer sur un banc de sable à marée descendante.

Pour Thierry Jauniaux, vétérinaire intervenant auprès des universités de Liège et La Rochelle, en route vers Sangatte, il est "étonnant" voire "inquiétant", que des cétacés de cette famille se retrouvent échoués sur les côtes. Selon lui, depuis plusieurs mois cela devient plus fréquent sur le littoral de La Manche et de la Mer du Nord alors que ce sont des "grands plongeurs" qui "se nourrissent à 1 000 mètres de fond, profondeur que nous n'avons pas dans le secteur".



Le Cross Gris Nez a été prévenu que le cadavre de la baleine dérivait à 100 mètres de la plage direction Calais pour éviter toute collision avec un navire. L'animal mort s'échouera désormais sur une autre plage.

En février, c'est une baleine à bosse, femelle de 9,53 m qui avait été retrouvée morte, échouée, sur une plage du Pas-de-Calais, entre Calais et Marck, un phénomène là aussi "exceptionnel" selon Jacky Karpouzopoulos, président de la Coordination Mammalogique du Nord de la France CMNF.