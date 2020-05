Xavier Bertrand “choqué” d'être exclu de la visite d'Emmanuel Macron à Valeo Etaples-sur-mer

Je suis choqué que, sur un plan aussi important pour l'économie nationale et pour la région, première région automobile du pays, je ne sois pas associé.

Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, a annoncé avoir été "exclu" de la visite présidentielle d'Emmanuel Macron à Valeo Etaples-sur-Mer ce mardi après-midi. Cette visite doit permettre d'annoncer les mesures de relance du secteur automobile.Xavier Bertrand a été informé qu'il n'était pas invité par le Préfet du Pas-de-Calais. "J'ai été prévenu hier soir par le préfet m'indiquant que j'étais informé mais pas convié par l'Elysée à cette visite (...) Visiblement, le président de la République fait de la politique alors qu'on devrait travailler tous ensemble", a déclaré à l'AFP M. Bertrand. "On devrait se serrer les coudes dans une crise jamais vue ! La mise en scène, ce n'est pas ce dont on a besoin. Ce dont on a besoin, c'est de bosser Etat-régions-collectivités main dans la main".Interrogé par l'AFP, le préfet du Pas-de-Calais Fabien Sudry a indiqué que le déplacement du chef de l'Etat à l'usine Valeo s'inscrivait dans le "format actuel de visite présidentielle dans le cadre de la crise sanitaire" liée au coronavirus, "sans protocole républicain habituel mais un protocole allégé". Concrètement, seuls les maires des villes (Le Touquet, Etaples) où se rendra Emmanuel Macron, ainsi que le député de la circonscription Daniel Fasquelle (LR) sont conviés à la visite.M. Bertrand s'étonne que l'argument sanitaire soit mis en avant pour cette visite présidentielle alors qu'il avait été convié le 17 mai à Montcornet (Aisne) à l'hommage rendu au général de Gaulle. "Il s'agissait d'un schéma différent, en pleine nature", fait valoir une source gouvernementale. "Je suis choqué que, sur un plan aussi important pour l'économie nationale et pour la région, première région automobile du pays, je ne sois pas associé", a déploré M. Bertrand. "Au-delà de la tradition républicaine, il y a quand même la nécessité de la réorganisation économique", a-t-il insisté."On est à la veille d'annonces décisives pour l'automobile dans la région et c'est vrai que je lui aurais demandé, à l'occasion de sa visite, que l'Etat, premier actionnaire de Renault, garantisse l'avenir du constructeur automobile dans la région", ajoute-t-il.Xavier Bertrand en aurait également profité pour dire à Emmanuel Macron que, plutôt qu'à Etaples, c'était "à l'usine Renault de Maubeuge (Nord)où le président est déjà allé en personne (en novembre 2018 ndlr) qu'il aurait dû se rendre ce mardi" puisque "des rumeurs" évoquent depuis lundi le possible transfert de l'activité d'assemblage de cette usine vers celle de Douai (Nord).Après s'être entretenu dans la matinée à l'Elysée avec les acteurs de la filière automobile, Emmanuel Macron présentera dans l'après-midi à l'usine Valeo d'Etaples le plan de soutien au secteur, durement éprouvé par la crise du coronavirus. Il sera accompagné dans ce déplacement par cinq ministres.Les présidents de région sont habituellement et normalement conviés aux visites présidentielles sur leur territoire. Cette éviction est-elle uniquement liée à la crise du coronavirus ou a-t-elle un lien avec le geste récent du président de la région Hauts-de-France lors de la cérémonie de commémoration de la bataille de Moncornet ? Xavier Bertrand avait choisi ostensiblement de garder son masque alors que la consigne de l'Elysée était de l'enlever.