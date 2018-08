Wimereux : une fillette de 10 ans meurt noyée dans la piscine d'un camping

Fin de journée dramatique, jeudi 16 août au camping l'Été Indien à Wimereux. Peu après 19h30, les pompiers et le SMUR ont été appelés à y intervenir pour porter secours à une fillette de 10 ans, qui s'était noyée dans une piscine. À leur arrivé, l'enfant était en arrêt cardio-respiratoire.



La jeune victime a été transportée médicalisée vers le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer, où elle a été déclarée décédée. Son père, et son frère âgé de 8 ans ont été également été hospitalisés, en état de choc. La famille est originaire de Hem, dans le Nord.

Pas de maître-nageur

Selon les premiers éléments de l'enquête de police, la piscine était clôturée et aucun maître-nageur n'était présent au moment des faits. "Le père n'était pas présent avec sa fille au moment du drame. Cette piscine dispose d'un barriérage qui dispenserait, selon la direction du camping, de mettre du personnel de surveillance autour de la piscine. L'enquête se poursuit afin de s'assurer de la conformité de la piscine aux normes de sécurité", précise le parquet de Boulogne-sur-Mer.



Les investigations devront déterminer dans quelles circonstances exactes le drame s'est produit.



L'examen du corps de la fillette pratiqué ce vendredi matin à l'hôpital de Boulogne-sur-Mer par un médecin légiste a confirmé le décès par noyade de la fillette, et son origine accidentelle.