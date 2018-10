Les pêcheurs normands écœurés après l'ouverture de la pêche à la coquille : “Les anglais ont tout gratté !”

360 kg en 12 heures contre une tonne en 2 heures d'habitude

VIDEO <<< FRANCE3 NORMANDIE avec le témoignage des pêcheurs de Port-en-Bessin désabusés et inquiets . Ils ont ramené au terme de cette première journée 5 fois moins de marchandises :

Coquilles : les Anglais ont tout pris ?

Au-delà des 12 milles, les Anglais pêchent depuis la fin de l'été

"Guerre de la coquille Saint-Jacques" : les pêcheurs normands et anglais s'affrontent en mer ! Une quarantaine de pêcheurs normands est partie très tôt en mer le 28 août 2018. Leur objectif ? Aller à la rencontre de leurs homologues anglais pour leur exprimer leur mécontentement au sujet de la pêche à la coquille Saint-Jacques. Une rencontre qui a dégénéré en bataille navale.



"Ils ont tout pris !", c'est la phrase qui se répète en boucle à Port-En-Bessin ce lundi 1er octobre 2018, au retour de la première journée de pêche.

Selon thierry Lefrançois, rencontré sur son bateau, il n'y en a plus car tout a déjà été pêché :

pêcheurs coquilles



Une eau chaude



En attendant l'ouverture en Baie de Seine, le 1er décembre

L'ambiance est électrique ce lundi 1er octobre sur les quais de Port-en-Bessin. Le premier bateau à être rentré de sa pêche à la coquille est Le Vilou. A bord, son équipe a les traits tirés, la tête des mauvais jours.Après 12 heures de pêche, les hommes du Vilou vont débarquer 360 kilos, soit à peu près 9 caisses : une misère !Effectivement le rendement cette année est catastrophique, et si on doit rajouter à cela le prix du gasoil pour faire tourner le bateau, l'affaire n'a rien de rentable. Demain, mardi 2 octobre, les bateaux ne repartiront pas de Port-en-Bessin pour aller pêcher au-delà des 12 milles, au large de la baie de Seine. Ils sont une vingtaine dans ce port du Calvados.Les bateaux vont être réarmés pour le poisson :Cette ouverture du 1er octobre concerne la zone la plus au large, au Nord de la Normandie, tout à l'ouest de Dieppe, celle diteLa zone même où la bataille navale entre français et britanniques fait rage depuis la fin de l'été : ces derniers ne sont pas soumis au respect de cette réglementation -française- et depuis plusieurs semaines ,déjà, de gros bateaux anglais ou écossais raclent les fonds. Ifremer annonçait pourtant la semaine dernière un gisement exceptionnel mais avec deux bémols : deux zones sont fermées à cause des algues ( voir ci-dessous) et les plus riches en coquilles sont en-dessous des 12 milles (et elles ne sont pas encore ouvertes. Il faut attendre le 1er décembre).Mais il y a aussi les aléas de la météo. Avec cet ensoleillement exceptionnel, l'eau est encore chaude en ce début d'automne. Aussi, deux zones sont restées fermées à cause d'algues vertes (dinophysis) qui risquent de rendre les coquilles toxiques.Autant de déboire, qui font de cette "ouverture, une très mauvaise année. Les prix vont flamber sur les marchés. Et la coquille va être rare jusqu'à l'ouverture en Baie de Seine, prévue le 1er décembre.Beaucoup, à Port-en-Bessin, attendent des autorités un geste pour une ouverture dès le 15 novembre.