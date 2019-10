Lubrizol : le préfet de Région confirme une aide de 5 millions d'euros pour les agriculteurs devant les élus normands

La @RegionNormandie annonce le déblocage de 5 millions d’euros pour aider les agriculteurs en attendant les indemnisations prévues par l’Etat#Lubrizol @Herve_Morin — France 3 Normandie (@f3htenormandie) October 14, 2019

Direct du Conseil Régional, Angèle de Vecchi

C'est à la demande des élus normands d'Europe Ecologie Les verts que l'ordre du jour de la session plénière de la Région a été modifié. Il faut dire que la parole du préfet Pierre-André Durand était très attendue dans l'hémicycle.Dans un premier temps le préfet a annoncé la création d'un fond d'aide aux agriculteurs impactés par les mesures de consignations des denrées alimentaires potentiellement touchées par le panache de fumée de Lubrizol : lait, fruits et légumes, oeufs et miel. Cinq millions d'euros sont ainsi été débloqués, un dispositif qui pourra s'étendre également aux commerçants et professionnels du tourisme impactés par le nuage.Le préfet a également rapporté sa récente entrevue avec la direction de l'usine Lubrizol qui se dit prête à assumer les conséquences de l'incendie, et à endosser la responsabilité si elle est avérée.L'ensemble des collectivités locales touchées par le sinistre devront faire connaitre aux autorités l'étendue des dégats, et en estimer les coûts.D'autre part, Pierre-André Durand est revenu sur le système d'alerte des populations à l'occasion d'une catastrophe comme celle-ci."Nous avons été très efficaces ...mais il n'empêche que nous travaillons avec des outils datés qui devront évoluer" a t-il concédé."Il faut que nous arrivions maintenant à toucher l'usager chez lui" a t-il également reconnu, rappelant qu'une directive européenne applicable en 2022 était à l'étude, avec envoi de messages personnalisés sur les téléphones portables des populations concernées. Le ministère de l'Intérieur travaillerait actuellement à l'élaboration de cette nouvelle procédure.Un systéme approchant existe déjà à Gonfreville l'Orcher, où les riverains des sites sensibles possèdent un boitier d'alerte et reçoivent un message sur leur téléphone.L'audition du préfet de Région a laissé certains élus sur leur faim : ils réclament toujours la transparence sur les produits qui ont brûlé, et l'indemnisation de toutes les victimes.