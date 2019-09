Le Breizhcamembert c'est pour bientôt ? Un nouvel assaut des Bretons sur le camembert AOP de Normandie

Les règles de fabrication du camembert AOP sont en train de changer

Après le cola, le thé glacé, les biscuits, l'eau, les oeufs, la pâte à tartiner, va t-on tout droit vers un "breizhcamembert" labellisé AOP ?La question se pose alors que plusieurs élus bretons, sous la houlette du député de Fougères (6ème circonscription d'Ille-et-Vilaine), Thierry Benoît, ont envoyé un dossier complet à l'INAO (Institut national de l'origine et de la qualité) pour intégrer l'aire géographique de l'AOP camembert.

Depuis quelques temps déjà, on parle d'assouplir les règles. L'appelation d'origine protégée, l'AOP, pourrait s'ouvrir au camembert pasteurisé d'ici 2021.



Mais l'aire géographique pourrait elle aussi évoluer vers les région voisines. Aujourd'hui plus d'un millier de communes normandes, des cinq départements, fournissent du lait et du camembert AOP. Demain la Bretagne, la Mayenne et la Sarthe pourront-elles le prétendre ?



Une limite " administrative" qui fait bondir Thierry Benoît, le député UDI de l'Ille-et-Vilaine et président du pays de Fougères : "Mes parents ont toujours élevé et défendu la race normande à Lécousse, un hameau non loin de Saint-Hilaire du Harcouet dan sla Manche. Ils étaient amoureux de cette race et ont résisté à la Prim'Holstein. Est-ce qu'il y a une différence de bocage, de météo, et de paysage entre Saint-hilaire-du Harcouet (50) et Louvigné-du Désert (35) ?"

13 minutes et à peine 12 kilomètres séparent les deux communes voisines, selon Mappy. Une frontière aussi : celle de la Normandie et la Bretagne.



C'est tout sauf une attaque. Je ne déclare pas la guerre au camembert normand. Nous sommes les Marches de Bretagne c'est à dire la zone frontière entre la France et la Bretagne ! Le granit breton est bien labellisé jusqu'à Saint-Hilaire-du Harcouet, dans la Manche ! ( Thierry Benoît, député 35)





Le député avec humour a plus d'un argument en poche. Il rappelle qu'une laiterie, nommée laiterie Nazart à Fougères (fermée en 2005) a fabriqué du camembert au lait cru jusque dans les années 50. L'argument va plaire à l'INao qui en fait un précepte à toute discussion.



Et puis le 23 août dernier, le syndicat départemental des éleveurs de la race normande de l'Ille-et-vilaine a rencontré celui de la Mayenne sous le patronat de l'ODG ( organisme de défense et de gestion), le gendarme de l'INAO.



"Pourquoi un lait de Normande de l'autre côté de la frontière ne serait pas conforme à l'AOP ?"



La question du député et des éleveurs bretons et mayennais est à l'étude dans les plus hautes instances de l'INAO depuis ce 9 septembre 2019.



A t-il prévenu de cet assaut, Hervé Morin, le Président de la Région Normandie, centriste comme lui ? D'un ton un peu embarrassé, Thierry Benoît avoue qu'il ne l'a pas encore fait.



Mais où s'arrêtera-t-on après les Marches de Bretagne ?

02/04/2019 Une vache de la race normande sur l'exploitation de Chrystel et Gaby Renaudin à Cintré (35) Invitation presse afin de mieux valoriser le lait et la viande des élevages de race normande. / © PHOTOPQR/OUEST FRANCE/Marc OLLIVIER

Les Normands copiés mais jamais égalés

Le camembert breton existe déjà, avec le Label Produit en Bretagne mais pas camembert AOP ! / © Paysan Breton-pub

Lait pasteurisé d'origine Bretagne et Pays de Loire, annonce le camembert breton qui ne peut donc pas être classé AOP / © doc Paysan Breton

L'herbe n'est certes pas moins verte en Bretagne. Mais jusqu'où la Normandie peut accepter l'assimilation ? Bien des éleveurs bretons de la région rennaise élèvent des "normandes à lunettes". Ces vaches ci-dessous ont été prises en photo à Cintré (35), à l'ouest de Rennes par le photographe de Ouest-France, en avril dernier, pour un reportage sur la race normande. Soit à 135 kilomètres de Saint-hilaire-du-Harcouet et de la frontière Normande.L'hygrométrie, la météo, le paysage, etc, souvent mis en avant pour l'attribution du label AOP ( terroir) ne sont plus les mêmes à l'Ouest de Rennes.De toute part le camenbert est attaqué, jalousé ... En 2018, l'année a été riche de ce côté là ! le meilleur camembert au monde, élu, n'avait d'ailleurs rien de français, et encore moins normand !Une célèbre marque "bretonne" fait déjà la publicité de son camembert... Attention, il n'a rien d'un AOPDans sa fiche détaillée, Paysan Breton précise bien que ses vaches sont élevées en Bretagne et Pays de Loire, et le lait est pasteurisé (pour l'instant ce n'est pas un critère même si l'INAO pense évoluer vers les camemberts pasteurisés d'ici 2021).