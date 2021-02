À Granville, il lave gratuitement les vitres des bars et restaurants fermés : "Il faut que je les aide à ma manière"

Il lui a fallu une trentaine d'années pour réaliser le geste parfait du laveur de vitres. Aujourd'hui, c'est son métier et Raymond Gréau, s'affaire. Depuis quelques semaines, il nettoie gratuitement les vitres des restaurants et bars fermés de Granville (Manche) à la clientèle depuis le 30 octobre 2020 - une des mesures contre l'épidémie de la Covid-19. "Il ne faut pas se laisser aller et ne pas abandonner", témoigne Christophe Anfray, patron du restaurant Le Phare. Si ce dernier prépare depuis plusieurs mois des plats à emporter, ce geste lui fait chaud au coeur : "Ça nous motive à rester dans l’état d’esprit, de rester toujours vivant, en gardant l’établissement propre".

Laver les vitres et les esprits

Raymond Gréau repart après un café offert par ce restaurateur et se dirige vers le prochain établissemement, bien que le patron de l'entreprise L'As de carreaux ne demande rien en contrepartie. S'il le fait c'est par pur solidarité.

Je me suis dit : il faut que je les aide à ma manière, ce n’est pas grand-chose. Je ne fais que les extérieurs. Mais au moins, ça leur permet de garder une dignité et des vitres propres. Vous imaginez, vous passez devant le restaurant et c’est tout sale ? Ça vous fait sombrer encore plus. Raymond Gréau, laveur de vitres et patron de l'entreprise L'As de carreaux

Raymond Gréau s'occupe d'une trentaine d'établissements, bars et restaurants à Granville. Dans sa vie avant la crise sanitaire, il était magicien le weekend pour des fêtes, alors aujourd'hui, sa magie, il l'utilise autrement.

Reportage France 3 Normandie : Raymond, le laveur de vitres solidaire