Municipales 2020 : malgré l'incendie de Lubrizol, pas de vague verte en Normandie

À ce sujet, la rédaction vous recommande Municipales 2020 : Y aura t-il un effet Lubrizol sur les programmes des candidats à la mairie de Rouen ?

David Cormand n'est pas surpris

C’est totalement inédit. En France, 15 grandes villes se sont parées de vert . Mais la Normandie reste la grande absente de ce raz-de-marée. Aucune grande ville n’a été gagnée dans la région par les écologistes.Pourtant, après l’incendie de Lubrizol,, candidat Europe Ecologie Les Verts à la mairie de Rouen, s’était senti poussé des ailes. Notre sondage exclusif réalisé avec l’institut Ipsos avec France Bleu Normandie le plaçait en tête du premier tour des municipales avec 24% . L’épisode Lubrizol semblait avoir éveillé la conscience écologiste des rouennais, choqués par l’ampleur de cette catastrophe industrielle, inquiets des retombées sur l’environnement et leur santé.Pourtant au premier tour, c’est le candidat socialiste qui a remporté la majorité des suffrages avec sa liste "Fiers de Rouen".

David Cormand, député européen EELV, n’a jamais cru que l’épisode Lubrizol allait rebattre les cartes :

J’ai toujours été très sceptique sur le fait que l’incendie de Lubrizol change le vote des électeurs. David Cormand

David Cormand, député européen EELV • © Xavier Cantat

"Il n’y a pas que la flamboyance de la victoire, il y a les progrès de l’implantation"

À ce sujet, la rédaction vous recommande Qui est Théo Perez, 29 ans, le futur maire de Bois-Guillaume ?



"Il faut aussi regarder les villes où nous avons réalisé des bonds en avant"

Caen Joel Bruneau réélu

À ce sujet, la rédaction vous recommande Municipales 2020 : Joel Bruneau réélu au premier tour à Caen

Laetitia Sanchez, seule élue verte en Normandie

Nicolas Mayer-Rossignol s'est emparé dès le premier tour du thème de l'écologie. Je pense qu'il est sincère. Laetitia Sanchez

Laetitia Sanchez, maire de Saint-Pierre du Vauvray • © France Télévisions

Ce qui est intéressant, c'est de montrer que dans les petits villages, on peut changer le regard des gens sur la question environnementale. Laetitia Sanchez

"J’ai toujours été très sceptique sur le fait que l’incendie de Lubrizol change le vote des électeurs. Qu’il change les mentalités, oui, qu’il crée un choc, d’accord…Mais vous savez, la Normandie est une terre où le travail d’implantation sur l’écologie reste encore à faire. C’est compliqué car le modèle économique est traditionnel et l’agriculture est encore plutôt intensive. Mais ça bouge ! Ca a progressé !""C'est loin d’être un échec", précise le député européen. "Il n'y a pas que la flamboyance de la victoire, nous avons vraiment progressé. Plusieurs villes ont été gagnées grâce à des listes d’union de la gauche. Les alliances ont payé. A commencer par Rouen, bien sûr ! Avec 23,15 % des voix au premier tour, nous avons doublé notre score par rapport à 2014. La mairie a été gagnée grâce à la fusion, et nous allons représenter une force majeure au sein du conseil municipal. Il n’y aurait pas de majorité municipale sans les verts d’ailleurs ! Les listes d'union de la gauche ont aussi fonctionné à Sotteville-lès-Rouen , ou à Bois-Guillaume ."Au, il y a eu une percée écologiste au premier tour, et nous regrettons évidemment qu'il n'y ait pas eu d'alliance avec la liste de. Ca aurait pu changer la donne. AEt puis nous pouvons également cité Caen, où la liste EELV a également obtenu un score inédit."En effet, le maire sortant divers droitea été réelu dès le premier tour, mais"Une mairie a été remportée dès le 15 mars dans l'Eure, par une élue écologiste.", indique David Cormand. "C'est une petite commune, mais c'est un signe que notre implantation progresse."Cette élue, c'estarrivée en tête du premier tour aux municipales dePour la nouvelle élue, le fait qu'il n'y ait pas eu de vague écologiste en Normandie reste "une déception", mais elle aussi souligne les avancées écologiques, notamment à Rouen. Elle est persuadée que l'alliance des verts avecva "changer le visage de la métropole", pour en faire une "métropole verte""Je suis évidemment heureuse, mais je relativise . Nous sommes un petit village de 1200 habitants. L'écologie apparaît dans nos projets quotidiens, sur les espaces verts, la circulation ou les économies d'énergie. Mais ça n'a rien à voir avec les grandes villes.""Depuis que je suis élue, plusieurs administrés viennent me voir, et me parlent de pollution, de produits chimiques. Les gens sont de plus en plus sensibles à cela. A notre modeste niveau, nous enclenchons des projets comme une réhabilitation de friches industrielles. Nous avons peu de moyens, contrairement aux grandes villes où les projets d'ordre écologiques peuvent vraiment changer les choses."Il est certain que sur le plan national,devient, grâce à ces élections, une formation incontournable au sein de la gauche. Avec ce succès historique, les écologistes ont enclenché un virage qui change la donne au sein du paysage politique français.