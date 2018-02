« Véritable » Camembert de Normandie : une nouvelle appellation plus claire ?

La dénomination "fabriqué en Normandie" va disparaître, et l'AOP devient "Camembert de Normandie". En contrepartie, les critères de l'AOP seront assouplis pour permettre aux industriels d'en bénéficier.

L'AOP sera également valorisé avec l'appellation "véritable camembert de Normandie" qui concernera les producteurs de camembert AOP au lait cru et moulé à la louche.

Camembert « de Normandie », « fabriqué en Normandie » ou encore simplement « Camembert », toutes ces appellations ne sont peut-être pas très différentes pour les consommateurs mais pour les producteurs de Camembert de Normandie elles sont dérangeantes voire trompeuses.Leur guerre avec les industriels, qui dure depuis près de 10 ans, pourrait prendre fin. Leur dernière réunion a eu lieu ce mercredi 21 février à Paris au siège de l'INAO, l'institut National de l'Origine et de la qualité, et elle a en enfin débouché surAinsi, la zone de production AOP devrait être étendue. Le lait pourra être pasteurisé et issu de vaches de race normande pour seulement 30 % et non plus 50%.Avec cet assouplissement, et pour fournir les industriels, 1 500 à 2 000 producteurs de lait supplémentaires devraient rejoindre la filière AOP ce qui devrait revaloriser la race normande et les revenus des producteurs.