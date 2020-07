C'est confirmé : un loup est présent en Seine-Maritime

Des attaques d'ovins

Deux ans de surveillance

Les éleveurs seront indemnisés

Un loup dans un parc animalier normand • © Stéphane L'HOTE / France Télévisions

Le loup, animal mystérieux

La silhouette de l'animal avait été photographiée par un appareil automatique une nuit d'avril 2020 à Londinières , une commune située à l'Est du département de Seine-Maritime, à quelques dizaines de kilomètres de la Picardie.Puis laa été régulièrement observée dans le Pays de Bray, dans les villages ruraux, au sud de Dieppe.Spécialistes du loup en France, les experts de l'Office Français de la Biodiversité ont été chargés du dossier et ont commencé leur enquête en Normandie.Puis, au fil des semaines,(essentiellement des brebis et agneaux) ont été enregistrées dans le secteur.Après une période de relative accalmie durant les mois de mai et juin, où un délai plus important entre les prédations (parfois de l'ordre de 3 semaines) a pu être constaté, leur fréquence a sensiblement augmenté depuis le début du mois de juillet et s'étaient même iFinalement, c'est le 21 juillet 2020, que la préfecture de Seine-Maritime annonçait officiellement que les recherches de l'Office Français de la Biodiversité (OFB)Toujours selon la préfecture, la présence prolongée du loup ne signifie cependant pas, à ce stade, que l'animal va s'installer durablement. Selon les expertsDesen cours au sein du réseau loup de l'OFB pourraient permettre d'obtenir des informations complémentaires sur l'individu présent en Normandie (en particulier son sexe et son origine).Comme annoncé après les attaques à répétition à la fin du printemps après une réunion avec les maires des communes concernées par les prédations et une réunion technique avec la Gendarmerie, l'ONF, la Chambre d'agriculture, la Fédération départementale des chasseurs, l'OFB et la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) la préfecture confirme en cette fin juillet queUn partenariat renforcé et efficace entre la direction départementale des territoires et de la mer et l'OFB a été mis en place, précise la préfecture de Seine-Maritime pour "accompagner au mieux les éleveurs concernés par les prédations, et se rendre rapidement disponibles en cas de signalement."Par ailleurs "upour compenser les pertes subies par les éleveurs. Une réflexion est ouverte avec la filière ovine pour la mise en place de moyens de protection adaptés au territoire seino-marin."Discret, aux sens particulièrement développés (), cet animal est difficilement prévisible et garde effectivement une part importante de mystère.L'Office Français de la Biodiversité indique que le régime alimentaire du loup est fonction des opportunités qui se présentent à lui mais il est majoritairement composé de faune sauvage (de l'ordre de 75% à 80%).