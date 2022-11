INSOLITE. Un morse observé dans le port de Dieppe

Un morse a été aperçu dans le port de Dieppe (Seine-Maritime). L'animal semble en bonne santé. Un périmètre de sécurité a été mis en place.

Après l'orque et le béluga dans la Seine.... un morse dans le port de Dieppe ! Voilà ce qui pourrait venir ajouter une animation supplémentaire à la foire au hareng ce week-end. Le mammifère marin a été repéré à l'entrée du port, vendredi 18 novembre, par la capitainerie, a indiqué la Préfecture de Normandie et de la Seine-Maritime sur ses réseaux sociaux.

Cette histoire n'est pas sans rappeler celle de l'orque perdue dans la Seine au mois de mai, et celle du béluga en août, toutes deux terminées tragiquement.

Périmètre de sécurité

La préfecture indique qu'un périmètre de sécurité a été mis en place pour que les passants évitent d'approcher l'animal. L’Office français de la biodiversité et de PELAGIS (Observatoire des mammifères et oiseaux marins) ne relevaient pas d'alerte concernant sa santé.

Le morse est un mammifère marin qui a pour habitude de sortir de l’eau pour se reposer avant de repartir à la faveur des marées. Cependant, et dès lors qu’il s’agit d’une espèce protégée, d’un naturel craintif et disposant d’une faible vision en dehors de l’eau, cet animal peut se montrer agressif et constituer un danger pour son entourage et lui-même. Préfecture de Seine-Maritime

Ce samedi matin, vers 10h30, l’animal a plongé dans l’eau et sa présence n’a depuis lors pas été constatée dans le port ou aux alentours. Les services de l’État, la mairie de Dieppe et l’observatoire PELAGIS maintiennent leur mobilisation et renouvellent l’appel à la vigilance dans les situations où la présence de ce type d’animal est observée