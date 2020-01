Edouard Philippe, candidat aux municipales : « Je n’envisage pas une action politique ailleurs qu’au Havre »

Ma seule ambition politique est d’être maire du Havre.

Edouard Philippe n'a finalement pas attendu son meeting ce soir , dans la Cité océane, pour révéler son choix. Pressenti un temps pour être candidat à la mairie de Paris , c'est bien au Havre que le Premierministre souhaite briguer un nouveau mandat aux élections municipales des 15 et 22 mars prochain.

Invité dans notre journal vendredi 31 janvier 2020, Edouard Philippe s'est expliqué sur les raisons de sa candidature. « Je veux redevenir maire. C'est la ville que j'aime, que j'ai envie de continuer à transformer. »

En tête de liste

Après plusieurs mois de suspense, c'est dans les colonnes de notre confrère Paris-Normandie, qu'Edouard Philippe avait officialisé sa candidature vendredi matin, et en tête de liste. « Notre équipe sera rassemblée autour d’un projet ambitieux, fidèle à l’esprit de ce que j’ai engagé à partir de 2010 à la suite d’Antoine Rufenacht, pour poursuivre la transformation du Havre et continuer à rendre les Havrais fiers de leur ville.»

Je n’ai jamais envisagé un engagement politique ailleurs qu’au Havre.

Le Premier ministre a réitéré son attachement pour sa ville, où l'un de ses arrière-grands-pères fut docker. « Je n'envisage pas une action politique ailleurs qu'au Havre.»

© Marc Moiroud-Musillo

Et Matignon ?

S'il est élu, Edouard Philippe souhaite cependant rester à Matignon. « Dès que la mission que le président de la République m’a confiée sera achevée, mon ambition est de redevenir maire du Havre pour continuer ce que je veux poursuivre.

Si le président de la République décide de continuer à me faire confiance et me demande rester à Matignon je le ferai. », nous confie-t-il.



En cas d'élection, il laissera donc son fauteuil à l'actuel maire (LR) Jean-Baptiste Gastinne. Ce dernier a d'ores et déjà affiché son soutien au Premier ministre :

Edouard Philippe a annoncé sa décision d'être candidat aux #municipales2020. Je m'engage totalement à ses côtés et pour Le #Havre pic.twitter.com/rATAswlSQ4 — Jean-Baptiste Gastinne (@JBGastinne) January 31, 2020

Sous quelle liste ?

Ancien maire du Havre sous l'étiquette « Les Républicains », Edouard Philippe s'était fait exclure du parti lors de sa nomination au gouvernement en 2017. Pour les municipales 2020, ce sera donc « sans étiquette » que le Premier ministre sera candidat. « Je suis totalement libre des étiquettes politiques.»



La revanche de 95 ?

Avec ce choix, la situation politique se décante au Havre pour les municipales.

La cité Océane, perdue par le Parti Communiste en 1995, ne devrait pas voir un affrontement (fratricide ?) entre La République en marche et les Republicains.

Si Edouard Philippe revient je serai le premier à me ranger derrière lui.

Jean-Baptiste Gastinne (septembre 2019)

C'est le candidat légitime pour Le Havre.

Agnès Firmin Le Bodo (septembre 2019)



Edouard Philippe, élu dès le 1er tour en 2014, aura comme principal adversaire le député PCF Jean-Paul Lecoq, candidat déclaré depuis juin 2019.







Certains voient déjà ce duel comme une symbole dans le contexte de contestation et de manifestations contre la réforme des retraites.

Le gouvernement contre la rue ? Le 1er ministre a récusé toute tentative de « tirer des élections du Havre des leçons nationales ».



Les commentateurs commenteront, ils adorent cela... Ce n'est pas mon sujet. Je veux parler du Havre et de ce que je veux faire pour la ville.



Sans préciser les contours de son programme qu'il qualifie d'« ambitieux », M. Philippe a assuré qu'il mènerait « une campagne intense au Havre », tout en remplissant ses « obligations à Paris ». « Nos concitoyens ne veulent surtout pas de responsables politiques hors-sol. Je suis heureux de pouvoir me confronter à nouveau au suffrage universel et je pense que c'est très sain.»



Il est attendu ce soir au Havre pour un meeting.