Leslie et Kevin : les obsèques de Leslie Hoorelbeke au crématorium de La Rochelle

Près de 500 personnes étaient rassemblées devant le crématorium de La Rochelle ce 18 mars, pour rendre un dernier hommage à la jeune femme assassinée en novembre dernier.

"C'était très dur de dire un dernier au revoir à Leslie. C'était vraiment une personne très importante pour nous, très joyeuse. Elle a toujours été là, dans les bons comme dans les mauvais moments. C'était vraiment une personne incroyable ", témoigne l'une de ses amies, très émue.

C'est au cours d'une cérémonie sobre et intense, ponctuée de quelques textes et de nombreuses chansons, que la famille et les proches de Leslie Hoorelbeke ont rendu un dernier hommage à la jeune femme de 22 ans ce samedi 18 mars, vers 14 h 30, au crématorium de La Rochelle.

À l'extérieur, à l'abri sous des capuches ou des parapluies, près de 500 personnes s'étaient rassemblées. Des connaissances, et des anonymes, touchés par le destin dramatique de Leslie, et la douleur des siens. "Quand on est maman, quand on est mamie et qu'on voit cette cruauté, on ne peut pas être indifférent", explique cette rochelaise venue marquer son soutien par sa présence.

Leslie Hoorelbeke, 22 ans, et son compagnon Kevin Trompat, 21 ans, avaient disparu à Prahecq (Deux-Sèvres) dans la nuit du 25 au 26 novembre.

Le 4 mars dernier, leurs deux corps étaient retrouvés en Charente-Maritime et deux hommes étaient mis en examen pour assassinat et placés en détention provisoire.

Un troisième mis en cause, ami commun de Leslie et Kévin qui devait héberger le couple la nuit de sa disparition, a été mis en examen pour enlèvement et séquestration.

Déception sentimentale ou dette financière, les motivations qui ont mené à la mort du couple restent à établir.

Les obsèques de Kevin Trompat ont eu lieu ce jeudi 16 mars à Niort. Le dimanche 12 mars, une marche blanche en son hommage avait rassemblé plusieurs centaines de personnes.