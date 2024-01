Témoignages. "Toutes les semaines, des gens se font voler plus de 100 000 euros". Le piège des "brouteurs", cyberescrocs de l'amour

Depuis plusieurs années, des milliers de Français sont victimes d'escroqueries sentimentales sur Internet. Les arnaqueurs, surnommés "brouteurs", contactent des personnes en recherche ou en manque d'affection, dans l'unique but de leur soutirer de l'argent.

Tout commence par un message reçu en septembre 2017. Comme à peu près tous les matins, Nathalie envoie un post sur sa page Facebook à ses amis, du type "passez une bonne journée". "Un truc tout bête", explique-t-elle. Dans l'espace commentaires, elle voit un message d'un certain Gérald Duprez, lui répondant "des banalités" : "Je te souhaite une bonne journée, travaille bien". Au début, Nathalie ne prête pas attention à cela. "Dans un premier temps, je n'ai pas répondu parce que je ne connaissais pas cette personne". Mais comme bien souvent, la curiosité l'emporte devant l'indifférence.

Il faut dire que ce "beau jeune homme, barbu et tatoué", comme le décrit Nathalie, avait tout pour faire tomber n'importe quelle femme. Un message privé de la part de ce Gérald Duprez et c'est le début de l'idylle. "Cela a duré pendant six mois : on discutait quasiment du matin au soir, raconte Nathalie. La nuit, il m’appelait pour que je lui réponde. Il faisait sonner mon Messenger pour que je réponde à ses messages". Au bout de cette période, Nathalie se questionne et remarque quelque chose d'anormal. "J'ai découvert que, sur sa photo de profil, il s'agissait d'un ex-légionnaire roumain. Il m'avait envoyé une photo en tenue militaire, et l'on voyait marqué Burcea".

En faisant ses petites recherches, Nathalie se rend compte de la supercherie. Elle découvre que la personne qui se cache derrière l'homme en tenue militaire se nomme Marin Burcea. "Je lui ai dit qu'il se faisait passer pour Gérald Duprez. Il m'a répondu : "Oui, c'est vrai, je ne peux pas donner ma vraie identité étant donné que je suis légionnaire"". Malgré cette première alerte quant à la potentielle usurpation d'identité et l'arnaque qui se trame devant elle, rien ne change. Pendant deux ans, Nathalie et ce Marin Burcea discutent jour et nuit. C'est l'amour fou entre eux. Tous les jours, elle reçoit des messages comme "Bonjours mon cœur. Je serais connecté vers 17 h mon cœur. Prend bien soin de toi mon Cœur je t'aime" ou encore "Je t'aime vraiment mon ange. Je t'aime vraiment mon cœur". Même l'une de ses filles pensait réellement que sa mère avait trouvé l'homme idéal. "Elle aussi, elle y croyait vraiment, vu tous les messages qu'il envoyait, les photos, et tout...".

Des demandes d'argent quotidiennes

Jamais Nathalie n'a vu le visage de ce Marin Burcea. "Il trouvait toujours des excuses pour ne pas m'avoir au téléphone comme "j'ai un vieux pc, la caméra ne fonctionne pas, mon microphone est mort". La confiance s'installe et les demandes d'envoi d'argent deviennent de plus en plus récurrentes. "Il me disait : "J'ai quitté la légion étrangère pour toi, je suis un déserteur, mon compte bancaire est bloqué"... Il fallait donc que je lui envoie de l'argent". Un beau jour, Nathalie reçoit un message de la part de cet ex-légionnaire, lui demandant de lui envoyer 500 euros. "Il devait prendre le train pour venir chez moi. Une fois l'argent envoyé, je n'ai pas eu de nouvelles pendant deux jours. Il revient d'un coup en me disant : "J'ai eu un accident, je suis à l'hôpital"". À chaque fois qu'il lui demande de l'argent, il trouve toujours une bonne excuse : cambriolage, donner des sous à une voisine qui le traite de violeur pour éviter qu'elle porte plainte. Il faut dire que ce Marin Burcea fait preuve d'une créativité et d'un imaginaire sans limites pour ne jamais voir Nathalie.

Extrait de conversation avec le dénommé Marin Burcea. • © Nathalie Gillet

À l'époque femme de ménage, elle a donné beaucoup de ses liquidités personnelles. Le peu d'argent de côté qu'elle avait, elle le lui donnait. "Pendant trois ans de relation à distance, j'ai donné plus de 20 000 euros pendant un an et demi, avoue-t-elle. Nathalie n'arrivait plus à subvenir à ses besoins, c'était la goutte de trop. "À un moment donné, j'ai dit stop, on arrête. Il ne faut pas prendre des gens pour des imbéciles. J'avais des factures, il fallait que je mange, et le peu de salaire que j'avais, il fallait que je lui donne".

Leurs cibles, des personnes en manque d'affection

La supercherie ne s'arrête pas là. Aveuglée par l'amour, Nathalie lui avait transmis ses informations bancaires. "J'ai eu le droit à des chèques volés déposés sur mon compte. Il me disait qu'il allait m'envoyer de l'argent. De temps en temps, je me disais que c'était quand même louche, mais il avait l'uniforme militaire sur sa photo de profil, donc je faisais confiance". Quelques mois après avoir décidé de ne plus lui donner d'argent, elle décide de porter plainte pour escroquerie et arnaque en ligne, mais cela n'a rien donné.

Aujourd'hui sans profession et en situation d'invalidité, Nathalie Gillet s'occupe de sa mère près d'Angoulême. À 51 ans, elle se rend bien compte du piège dans lequel elle était tombée. "Des fois, ils étaient plusieurs sur le même compte : certains messages n'avaient aucune faute de Français, puis trois heures après, c'était bourré de fautes". Vice-présidente d'une association nommée AVESE (Aide aux victimes d'escroqueries sentimentales Europe), créée avec une autre victime d'arnaque amoureuse, elle souhaite mettre en garde les personnes sur leurs publications sur les réseaux sociaux. "Je souhaite prévenir les gens, révèle Nathalie. Il ne faut pas publier des photos ou des vidéos osées, ne pas accepter des choses à des personnes que l'on ne connaît pas".

Chaque année en France, des milliers de personnes comme Nathalie Gillet sont victimes d'arnaques sentimentales. Peu de victimes osent déposer une plainte à la gendarmerie ou au commissariat de police, le plus souvent par peur d'être jugées. Récemment mis en place par le Ministère de l'Intérieur, la plate-forme Thesee permet de déposer une plainte en ligne, et ce, depuis leur domicile. Selon le capitaine Sylvain James, chef du dispositif Thesee (traitement harmonisé des enquêtes et signalements pour les e-escroqueries), "depuis mars 2022 et la création de la plate-forme, plus de 5 000 plaintes ont été déposées". Un chiffre bien en dessous du nombre réel de victimes d'arnaques sentimentales, tout le monde ne connaissant pas l'existence de cette plate-forme.

Le mode opératoire de ces arnaqueurs est bien connu des services de police. "La prise de contact se fait souvent le soir ou la nuit, lorsque la personne a terminé son travail et va naviguer sur Internet, explique le capitaine Sylvain James. Les profils type des victimes sont des personnes en manque d'affection, le plus souvent isolées et seules, qui vont se rendre sur le web pour rencontrer d'autres personnes. Et c'est là, le point de départ : les escrocs se rendent sur Instagram, Facebook, mais aussi sur diverses messageries comme WhatsApp, Messenger ou Telegram".

"Répondre à cette dépendance affective"

La première étape de ces malfaiteurs est d'anonymiser leur connexion internet, afin de brouiller les pistes des autorités quant à l'origine de ces arnaques. "La plupart utilisent des proxys dans des cybercafés ou la box internet de quelqu'un d'autre. L'utilisation de VPN (réseau virtuel privé - NDLR) est également fréquent", précise le capitaine James. Ensuite, ils se rendent sur Facebook, et ciblent 10, 20 à 30 personnes. Dans ce tas, il y aura forcément des personnes qui vont tomber dans le panneau". Leur méthodologie est précise et bien ficelée. "Ils ne vont pas perdre de temps avec une potentielle victime qui est un peu réticente ou qui leur donne du fil à retordre. Pour que les personnes croient encore plus en la véracité de leur profil, les escrocs utilisent des jeux de photos ou de vidéos déjà toutes prêtes, voire des acteurs qui vont être payés pour cela. Ils nous arrivent parfois de retrouver les mêmes photos dans plusieurs affaires différentes", dévoile le capitaine Sylvain James.

Ce fut le cas de Nathalie Gillet avec le dénommé Marin Burcea. De nombreux arnaqueurs usurpent l'identité de cet homme, ancien tireur d'élite et caporal de la Légion française, selon la chaîne de télévision roumaine Antena Sport. De nombreuses photos et vidéos de cet ex-légionnaire sont utilisées par les arnaqueurs. Selon le chef de la plate-forme Thesee, leur travail est "d’appeler, de rester en contact avec la victime, de répondre à cette dépendance affective, afficher de l’empathie, être à l’écoute, parler des problèmes des victimes dans le but, petit à petit, de créer un lien".

L'ancien militaire qui a quitté la Légion étrangère en 2018 est passé à la télévision roumaine. • © Antena Sport - (capture d'écran) Facebook

Rapidement, les questions d'argent arrivent dans la conversation. "Au travers de conversations téléphoniques ou vidéos, l'escroc va toujours parler une situation compliquée de son côté : cela peut être hôpital, prison, douane, héritage, autant de scénarios possibles et imaginables. Le lien affectif étant déjà créé, la victime va essayer de l'aider", explique le capitaine James. D'autant plus que les victimes ne rencontrent jamais personne, l'arnaqueur trouvera systématiquement des excuses pour berner la personne. Généralement, les victimes reçoivent un message comme "Je suis trop content de te voir, j'ai tellement hâte de te retrouver", pour au final, ne jamais se rencontrer avec des excuses : "Mes papiers ne sont pas passés".

Il existe plusieurs formes d'auteurs de ces infractions, rapporte le capitaine Sylvain James. "Ce sont, le plus souvent, des organisations criminelles qui sont derrière cela. La plupart des membres de ces organisations font de ces arnaques sentimentales leur métier. Certaines personnes se faisaient enlever en Asie, puis recruter pour travailler dans des fermes, où l’on organise ce type d’escroqueries, donc sous la contrainte. Ces organisations en font un vrai business".

"Jusqu'à 910 000 euros"

Les préjudices pour les victimes sont divers et variés. Cela peut aller d'une vingtaine d'euros sur une carte prépayée à des sommes astronomiques, "jusqu'à 910 000 euros, dévoile le capitaine James. Ce n'est pas rare que des gens se fassent voler au-dessus de 100 000 euros, on en a plusieurs fois par mois, voire toutes les semaines". Les escrocs peuvent également aller encore plus loin, au-delà de l'arnaque sentimentale, comme l'arnaque financière en ligne. "Ils disent à leur victime : tiens, j'ai un super plan où tu peux faire des placements et tu vas repartir avec des 200 voire 300 % de gains, sur des faux sites d’investissements financiers".

Les demandes d'argent avec des moyens de paiement comme les cartes de pré-paiement, transferts internationaux ou cryptomonnaie sont le plus souvent sources d'arnaques. Et les conséquences financières pour les victimes peuvent être très lourdes. Il y a moins de trois semaines, la plate-forme Thesee a recueilli une plainte d'une femme ayant perdu plus de 300 000 euros, et qui ne s'était jamais méfiée.

Au niveau pénal, les arnaqueurs, surnommés "brouteurs", risquent sept ans de prison, "pour escroquerie en bande organisée, pour autant qu'il soit jugé et emprisonné en France", précise le capitaine Sylvain James. La principale difficulté que rencontrent les autorités est que ces arnaqueurs vivent à l'étranger, notamment en Afrique de l'Ouest. Il faut donc passer par des organismes de coopération internationale. "Il est difficile pour les enquêteurs dans leurs investigations d’avoir une quelconque trace. Selon les pays, il existe des disparités. Avec certains, cela peut très vite décourager les magistrats de mener le dossier à bien. Cela va demander du temps, de la ressource, de l’énergie pour un résultat attendu qui n’est pas forcément fiable".

Les "brouteurs", spécialistes des arnaques sur Internet

L'escroquerie sentimentale représente une petite partie de nombreuses arnaques que peuvent subir les Français, mais aussi les entreprises. Selon Nahema Hanafi, professeure d'Histoire à l'université d'Angers et auteure de l'ouvrage "L'Arnaque à la Nigériane : spams, rapports postcoloniaux et banditisme social", les autorités internationales craignent une montée en puissance de la cybercriminalité dans le Sud global, et plus particulièrement en Afrique. "La cybercriminalité la plus efficace vient des États-Unis, d'Europe de l'Est, voire de Chine. Mais une peur s'est emparée des autorités dans les pays qui développeraient une culture de l'escroquerie en ligne", comme au Bénin, et en Côte d'Ivoire.

C'est d'ailleurs dans ce même pays, coincée dans le golfe de Guinée, que vient de le nom de "brouteur". "Le broutage est l'idée de manger la laine sur le dos du mouton. Souvent, les victimes sont appelées "mougou", c'est-à-dire les pigeons, sur lesquels on va prendre un ascendant et que l'on va arriver à leurrer. Derrière cette notion, il y a vraiment cette idée de profiter de la naïveté de certaines personnes", explique Nahema Hanafi. Le brouteur est le nom donné aux cyberescrocs ivoiriens.

Les cyberescrocs se rendent dans des cybercafés, comme ici à Abidjan (Côte d'Ivoire). • © Issouf Sanogo - AFP

Historiquement, les premiers arnaqueurs à l'amour remontent à un demi-siècle. Nahema Hanfi révèle que "les premières traces que l’on trouve de ces arnaques datent des années 1970 au Nigeria. Ils ciblaient des personnes riches, venant du monde anglophone comme les États-Unis ou le Royaume-Uni en utilisant le courrier, puis le fax. Au Nigeria, ils sont appelés les "Yahoo Boys", car ils utilisaient la messagerie Yahoo. Avec l’émergence d’Internet, ils vont beaucoup plus être poursuivis par les autorités politiques, ce qui va les amener à quitter le Nigeria pour fuir la répression et trouver de nouvelles cibles". Les escrocs se sont déplacés vers les pays d'Afrique francophones, moins informés autour de ces pratiques. Ce n'est qu'au début des années 2000 que des Nigérians vont former des jeunes cyber escrocs en Côte d’Ivoire et, plus précisément, à Abidjan.

Un contexte socio-économique particulier

La plupart de ces "brouteurs" sont des jeunes hommes "de 13 à 25 ans, issus de milieu populaire, voire très populaire, ayant une maîtrise du français oral et écrit et faisant face à un chômage massif, notamment dans la capitale économique du pays, indique la professeure d'Histoire à l'université d'Angers. Ils vont se rendre dans des cybercafés, car ils n’ont pas les moyens d’avoir leur propre ordinateur ou une connexion internet stable. Dans ces lieux, se crée une sociabilité de cybercriminels qui vont se former les uns les autres en se donnant des conseils".

À partir des années 2010, un certain nombre de dispositions législatives pour lutter contre la cybercriminalité sont mises en place en Côte d'Ivoire. Si de nombreux États comme la France, exercent une forte pression sur les autorités ivoiriennes, ces derniers n’en font pas leur priorité. Selon Nahema Hanfi, "il n’y a pas forcément intérêt à toucher véritablement le cœur d’une pratique qui constitue pour les brouteurs un moyen de subvenir à leurs besoins. Pour leur milieu d’origine, le broutage s’inscrit dans les métiers informels dans lesquels se retrouvent plus de 80 % de la jeune population ivoirienne et abidjanaise. Si les autorités locales luttent de manière trop active contre cela, on met des milliers de personnes dans une difficulté supplémentaire".

L'arrivée de l'intelligence artificielle "presque inévitable"

Comme toute arnaque en ligne, elle se renouvelle sans cesse en fonction des moyens et des outils technologiques à disposition des escrocs. L'arrivée de l'intelligence artificielle pose question, notamment auprès des autorités publiques. "Les supports utilisés pour mettre en place une arnaque vont être grandement facilité par l’utilisation de l’I.A, estime le capitaine Sylvain James. Même si cela existe déjà, on est encore aux prémices. Dans les prochaines années, l’enjeu va être de comprendre comment ils s’y prennent et il va falloir que l’on apprenne à comment détecter un contenu généré ou non par l’intelligence artificielle".

Un avis que partage l'historienne Nahema Hanafi, spécialiste des pratiques épistolaires. "L’intelligence artificielle va avoir un impact indéniable sur les pratiques. Les techniques les plus pointues, comme le deepfake (traduction littérale d'hypertrucage — NDLR), ne sont pas encore utilisées par les brouteurs. Il n’y a pas eu de transfert de technologie de ce type-là, pour le moment. Mais je pense qu’il y aura une évolution, c’est presque inévitable".

Que faire si l'on est victime d'arnaque en ligne ?

Si vous êtes victime d'arnaque amoureuse, ou de n'importe quelle autre type d'arnaque, il est possible de porter plainte directement depuis chez vous, sur le site internet de la plate-forme Thesee. L'intérêt de cette plate-forme en ligne permet à n'importe quelle personne de déposer une plainte sans aucune crainte de jugement. Pour toute personne ayant besoin de conseils, composez le numéro vert Info Escroqueries au 0 805 805 817.