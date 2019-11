Comment mieux intégrer les personnes en situation de handicap dans le monde du travail ?

1) Qu'appelle t-on travailleur handicapé ?

2) Que prévoit la loi ?

3) Les personnes handicapées davantage touchées par le chômage

D'après l'Insee, la France compte 9,6 millions de personnes handicapées. Parmi elles, seules 2,8 millions sont reconnues administrativement comme telles. Dans le dernier rapport du Défenseur des droits , le handicap figure en tête des discrimination à l'embauche (21,8 % des cas), devant l'origine et l'état de santé.Il s'agit avant tout pour les personnes en situation de handicap de se faire reconnaître administrativement comme travailleur handicapé. La(RQTH) accorde à ces personnes une qualité leur permettant de bénéficier d’aides spécifiques.Selon l’article L5213-1 du code du travail, cela concerne "toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique".Cette reconnaissance s’accompagne d’une orientation vers un établissement ou service d’aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle (CRP).Les personnes doivent effectuer cette demande de RQTH auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de leur lieu de résidence.La loi contraint. L’employeur qui recrute ces travailleurs peut bénéficier d’aides de l’Association pour la gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph). A l'heure actuelle, un peu plus de la moitié (51 %) des entreprises respectent ce seuil.Pour les autres, elles doivent s'acquitter d'une contribution financière annuelle à l'Agefiph.Les personnes en situation de handicap restent non seulement plus touchées par le chômage, mais elles restent aussi plus longtemps sans emploi. D'après l'Agefiph, le taux de chômage des personnes handicapées en France l'an dernier est de 18 %, soit deux fois plus que pour l'ensemble de la population.La Nouvelle-Aquitaine comptesoit 10,5 % de l'ensemble des travailleurs.Par ailleurs, les personnes en situation de handicap restent en moyenne inscrites comme demandeurs d'emploi deux ans, soit quatre mois de plus que le tout public.