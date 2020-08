Annulation pour cas de Covid de la rencontre Toulouse Football Club contre Rodez

Le match prévu ce samedi soir à Montauban entre le Toulouse Football Club et le Rodez Aveyron Football est annulé suite aux tests réalisés sur l'effectif toulousain ayant révélé quatre cas positifs au Covid-19, dont l'entraîneur Patrice Garande.

Des tests positifs au Covid 19 sur les effectifs du Toulouse Football Club entraînent l'annulation de la rencontre prévue ce samedi soir à Montauban entre Toulouse et Rodez, a annoncé dans un tweet le club ruthénois :L'information est confirmée par le TFC sur son site. Les résultats des tests Covid-19 réalisés jeudi sur l'effectif toulousain et reçus ce samedi matin font état de quatre cas positifs, précise le club : ceux de l'entraîneur Patrice Garande, de son adjoint Jean-Marie Huriez et de deux joueurs.Sept joueurs du TFC doivent repasser des tests ce samedi.Toutes les places proposées pour assister à cette rencontre amicale s'étaient arrachées comme des petits pains.En raison de la crise sanitaire, 300 places seulement avaient été mises à la vente pour le quatrième match de préparation du TFC auprochain championnat de Ligue 2.