Pyrénées : des tracts anti-ours mettent en garde les randonneurs contre des balles perdues

La préfecture de l'Ariège prévenue

Le tract est pour le moins anxiogène : "C'est la révolution ! C'est la guerre !". C'est ce qu'on peut lire sur une affichette, retrouvée dans la commune de Auzat, en Ariège, au départ du sentier menant à l’estive de Saleix.Le message s'adresse aux randonneurs et aux touristes et il est clair : "ne vous aventurez pas dans la montagne, portez des vêtements fluos, peut-on lire. Les projectiles peuvent être mortels à plus de 3km". Voilà donc de quoi réfrener les envies de montagne des promeneurs.L'affichette est signée "les défenseurs de la montagne", et parle clairement de "chasse à l'ours". Mais impossible d'en savoir plus sur l'origine du message. L'Aspap, association anti-ours , n'a de son côté pas du tout entendu parler de tels tracts.Les associations Ferus, Pays de l’Ours-Adet, pro-ours ont été prévenues de la présence de ces affiches par des sympathisans. Dans un communiqué, les deux associations expliquent qu'elles ont prévenu la préfecture de l'Ariège de cet affichage illégal.Elles ont également prévenu le procureur de la République de Foix, sans pour autant porter plainte. L'ours brun est une espèce protégée dont la chasse interdite en toutes circonstances.