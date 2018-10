VIDEO - Des images montrent des poulets malades ou morts dans un élevage en Ariège fournissant Carrefour

Des cadavres parmi les animaux vivants

L'éleveur y indique ne pas consommer ses propres produits

C'est une nouvelle vidéo dénonçant les conditions d'élevage des animaux en France. Cette fois, c'est l'organisation de défense de la cause animale Direct Action Everywhere (DXE France) qui a envoyé deux de ses militants visiter, illégalement et caméra au poing,Sur les images d'un hangar ou les volailles sont élevées en espace clôt, on voit, notamment souffrant des pattes et ayant du mal à se déplacer. Des animaux affaiblis qui semblent ne pas pouvoir se nourrir correctement.On voit aussiprésents parmi les animaux vivants. La vidéo n'est pas datée, mais l'un des militants, Wcontacté par France 3, indique queet que la diffusion ne se fait que maintenant, en raison de la coordination des opérations du même type avec d'autres associations, notamment L214.Les militants de l'association ont ensuite interviewé l'éleveur ariégeois à son insu en caméra cachée : il y indique fournir notamment la marque Carrefour et précise que lui-même ne consomme pas ses propres volailles. Précisément, l'éleveur dit "je n'en consomme pas beaucoup non ?"."Ce que nous souhaitons à travers cette vidéo, explique William Burkardt, ce n'est pas pointer du doigt tel ou tel élevage, ici en Ariège, mais montrer que c'est toute la filière de l'élevage industriel qui agit de même. Les éleveurs de poulets disent qu'ils ont 20 % de perte et c'est que c'est normal. Nous nous disons que non ce n'est pas normal et que cela doit cesser".L'élevage incriminé, situé au nord du département de l'Ariège, n'était pas joignable ce mardi.En avril dernier, L214 avait révélé des images choc dans un élevage de porcs dans le Tarn, contraignant ensuite l'administration à effectuer de nouveaux contrôles dans cette exploitation et à imposer des travaux à l'éleveur.