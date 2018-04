VIDEO - L214 dénonce des conditions indignes dans un élevage de porcs dans le Tarn

Vue extérieure de l'exploitation / © P. Lagorce / France 3

De nombreux animaux portent des blessures infectées / © L214

L'exploitation mise en cause

L'élevage se trouve à Peyrole dans le Tarn

C'est le piteux tableau d', que l'association L214 , qui lutte contre l'utilisation des animaux et les conditions de vie indignes qui leur sont imposées, dénonce dansL'association a déjà dénoncé les conditions d'abattage des animaux d'élevage, avec plusieurs vidéo-chocs commeCette fois, la vidéo a étéL214 dénonce notamment "les caillebotis obstrués ou le sol en béton non racléDes animaux "présentant des blessures sévères", notamment aux oreilles et aux flancs, ne sont pas isolés des autres bêtes, "ce qui ne conduit qu'à aggraver l'état d'infection de leurs plaies", selon L214. Pour l'association, les morsures aux oreilles "sont le signe d'un environnement d'élevage inadapté". L214 stipule également que, sans doute pour éviter les morsures, et que cette pratique "routinière" est interdite par la réglementation.Sur les images,. L214 rappelle que "l'éleveur est tenu de contrôler régulièrement l'état de santé des animaux, d'isoler les animaux malades et blessés dans un endroit sec et confortable et de les soigner".L214 a décidé d'alerter la Direction départementale de la Protection des Populations (DDPP) du Tarn sur la situation sanitaire de cet élevage. Elle va également porter plainte contre l'éleveur pourLa DDPP du Tarn a indiqué à France 3 queEn cas de constatation de manquements à la réglementation, l'élevage pourrait être fermé.Quant à l'éleveur, contacté par France 3 mercredi 11 avril, il a refusé de répondre à nos questions.