Un tremblement de terre de magnitude 4 secoue les Pyrénées

Un tremblement de magnitude 4 s’est produit dans la nuit de lundi à mardi 1er février dans les Pyrénées. Son épicentre se situe près d’Andorre-la-Vieille dans la chaîne de montagne des Pyrénées, non loin de la frontière avec la France et l’Espagne. De nombreux témoignages évoquent la force inhabituelle de cet épisode.

Le fait n’est pas rare mais la magnitude de l’évènement est suffisamment importante pour que de nombreux témoignages confirment la force de ce phénomène. La secousse principale s’est produite dans la nuit du lundi 31 janvier au mardi 1er février aux alentours de 2h03 du matin dans la principauté d’Andorre, non loin de l’Ariège et des Pyrénées-Orientales. Elle a été enregistrée par les capteurs installés le long de la chaîne.

Sa magnitude est évaluée entre 3,8 et 4,5 selon les différents organismes en charge de la surveillance sismique. Une réplique moins forte a également été ressentie dans les minutes qui ont suivi.

Son épicentre se situant dans des zones habitées, à environ 8 km d’Andorre la Vieille, la ville principale du pays, les Andorrans sont nombreux à avoir été réveillés dans leur sommeil.

La première secousse a fait fortement trembler le sol, et a produit un fort mouvement de la télévision. Mes chats l'ont aussi fortement ressenti. Le tremblement a duré plus de 10 secondes. La ville où j'habite est Santa Coloma. C'est la ville la plus proche d'Andorre-la-Vieille.