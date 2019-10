Aude : un mort et un blessé grave dans un accident de car Flixbus sur l'A61, la conductrice en garde à vue

Il s'agit d'un bus de la compagnie Flixbus reliant Perpignan à Toulouse / © Clément Barbet / FTV

#A61 Accident en cours au niveau de Bizanet. Circulation sur une seule voie. Évitez le secteur. Les équipes de secours sont sur place. Soyez prudents — Préfecture de l'Aude (@Prefet11) October 6, 2019

Un accident impliquant un bus est survenu sur l'autoroute A61, à hauteur de Bizanet, entre Narbonne et Lézignan, dans l'Aude, peu avant 13h, ce dimanche 6 octobre.Un bus de liaison de la compagnie privée Flixbus s'est couché dans le fossé. Le bilan est d'un mort et d'une personne gravement blessée, évacuée par hélicoptère vers Montpellier.Le bus reliait Barcelone à Bordeaux. Le premier communiqué de la préfecture indiquait une liaison Perpignan-Toulouse.Selon les services de l'État, 16 autres personnes sont blessées, en situation d'urgence relative. En tout, le bus transportait 30 personnes, dont la conductrice.Le reste des passagers du bus, soit une douzaine de personnes, sont indemnes. Ils ont été pris en charge par les services de secours. Une cellule psychologique a été mise en place sur la commune de Bizanet.Ceyhane, 20 ans, a été témoin de l'accident : "J'étais concentré sur mon ordinateur, j'ai commencé à sentir le sol trembler, j'ai supposé que c'était parce qu'on roulait sur des cailloux. On a commencé à tanguer et on se rapprochait du col de la plaine. Je me suis accroché au siège qui était devant moi. Il y a des morceaux de verre qui ont commencé à arriver sur ma tête, des morceaux de terre... mais moi, je n'ai rien eu."Selon la procureure de Narbonne, Marie-Agnès Joly, la conductrice du bus, âgée de 50 ans, est très choquée et a été placée en garde à vue. Elle effectuait cette liaison très régulièrement depuis 3 ans. Les analyses toxicologiques sont négatives. Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur les circonstances de l'accident.Une soixantaine de pompiers, ainsi que deux hélicoptères ont été dépêchés sur place. La circulation a dans un premier temps été bloquée dans le sens de Narbonne vers Carcassonne. Elle a été rouverte vers 15h30.Contacté par l'AFP, Flixbus a précisé que ce trajet était "opéré par notre partenaire local pour le compte de FlixBus" et qu'un car de remplacement serait dépêché dès le feu vert des autorités pour assurer l'acheminement des passagers indemnes.