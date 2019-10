Aude : 150 personnes évacuées d'un camping à Sigean en prévention de la houle marine

Dans l'Aude, à Sigean, le camping "le pavillon" a été évacué en fin d'après-midi par mesure de sécurité. Météo France prévoit des vagues de 3 à 5 mètres de haut sur le littoral entre Leucate et Narbonne, de la houle avec risque de submersion.

Les 150 habiatnts des mobil-home ont été relogé dans la gymnase de la ville.



Deux cours d'eau, la Cesse et la Berre qui se jettent dans la commune littorale de Port-la-Nouvelle, ont été placés en vigilance orange pour les crues.



Pour prévenir ce phénomène côtier, le SDIS de l'Aude a prépositionné 420 pompiers.



Tandis que les préfectures des Pyrénées-Orientales et de l'Aude ont activé leur Centre opérationnel départemental, mobilisant respectivement 246 et 420 sapeurs-pompiers, la Sécurité civile a déployé un dispositif comptant 90 sapeurs-pompiers, 70 sapeurs-sauveteurs et trois hélicoptères.

200 à 250 mm de pluie attendus entre mardi et mercredi

Des routes ont été coupées dans les Pyrénées-Orientales et la préfecture a décidé de fermer préventivement tous les passages-à-gué.



L'Aveyron, le Gard et le Tarn ont rejoint en fin d'après-midi les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault et la principauté d'Andorre, en alerte pluie-inondation et orages depuis mardi matin. Les trois départements littoraux sont également en vigilance orange pour des vagues submersion.



Cet "épisode méditerranéen pluvio-orageux marqué" nécessitant un suivi particulier pour son intensité et sa durée intervient un an après d'importantes inondations dans l'Aude, dues à un phénomène identique, ayant fait 14 morts et plus de 200 millions d'euros de dégâts. C'était le 15 octobre 2018.



Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a lancé mardi un appel "à la plus grande prudence et au respect des consignes" préfectorales et municipales.

Un pic attendu entre 2h et 6h

Dans les Pyrénées-Orientales, cinq routes départementales ont été coupées essentiellement sur le littoral, après l'inondation des rues menant au front de mer dans la commune de Saint-Cyprien, selon la préfecture.



En début de soirée, les pompiers menaient des interventions de reconnaissance.



Les cumuls prévus sur l'ensemble de l'épisode sont de l'ordre de 100 à 150 mm généralisés, localement 200 à 250 mm.

En fin d'après-midi, le Tarn et l'Aveyron avaient déjà connu des averses "localement orageuses mais sans donner de cumuls importants".