Attentat dans l'Aude : L'hommage du frère du gendarme Arnaud Beltrame, “On t'aime frangin”

Partager l'immense tristesse

Voici le message posté par Damien Beltrame à son frère:, j'ai à peine pu te dire au revoir cette nuit. T: en patriote, en homme de bien, en homme de coeur.Puissenous inspirer et nous aider à en finir avec cette haine stérile qui nous accable. Mais qui ne nous fera jamais plier.. Merci à tous pour vos messages de soutien."A 15h, ce message avait déjà été partagé plus de 4.000 fois avec plus de 3500 commentaires.



Le patron des gendarmes Richard Lizurey est venu dimanche à Carcassonne "partager l'immense tristesse" mais aussi la "fierté" de la gendarmerie après "l'acte héroïque" du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame qui est "allé jusqu'au bout de son engagement" en perdant la vie dans l'attentat de Trèbes.

Un acte héroïque, exceptionnel



Le Directeur général de la gendarmerie nationale (DGGN) venait de rencontrer une soixantaine de gendarmes intervenus sur la prise d'otages à Trèbes, au groupement de l'Aude dont le lieutenant-colonel Beltrame était le numéro 3.



"C'est un acte héroïque, exceptionnel, un acte qui s'est fait dans le feu de l'action", a déclaré le général Lizurey devant la presse.



Hommage national



Un hommage national sera rendu au lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame, tué lors des attaques terroristes de l'Aude vendredi 23 mars. La date de cet hommage n'a pas encore été dévoilée par l'Elysée.