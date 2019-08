Aude : 150 pompiers luttent contre un virulent incendie à Montirat, près de Carcassonne

Canadairs en action au-dessus du foyer d'incendie de Montirat et Palaja (Aude), le 14 août 2019 / © Frédéric Guibal, France 3 Occitanie



50 hectares brûlés à 19 heures

Incendie en cours sur la commune de Montirat.

50 ha brûlés

Les secours sont sur place :

6 groupes d'intervention feux de forêts

1 unité de la Sécurité Civile. Soit 150 personnels

Pas de menace sur les habitations

Pas de menace sur les habitations

Evitez le secteur, ne gênez pas les secours — Préfecture de l'Aude (@Prefet11) August 14, 2019



Enorme panache de fumée

Le panache de fumée de l'incendie de Montirat (Aude) / © Frédéric Guibal, France 3 Occitanie



Un domaine viticole menacé par les flammes

Le domaine de la Borde Neuve (Aude) menacé par l'incendie de Montirat / © Frédéric Guibal, France 3 Occitanie

Près de 150 sapeurs pompiers du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) de l'Aude luttaient en fin d'après-midi, ce 14 août 2019, contre un incendie très virulent sur la commune de Montirat, au sud de Trèbes et de Carcassonne.Selon notre journaliste Alexandre Grellier, des habitations seraient menacées, selon des riverains qu'il a croisés.Au total six groupes d'intervention et une unité de la Sécurité Civile étaient mobilisés. A 19 heures, près de 50 hectares étaient déjà partis en fumée. Des moyens aériens sont également engagés, dont au moins 4 Canadairs, sur ce feu de végétation car la zone du sinistre est difficile d'accès.Le panache de fumée, très volumineux, était visible à des dizaines de kilomètres à la ronde.Selon le site de prévisions météorologiques Météo Languedoc , les conditions étaient défavorables, avec une tramontane persistante. Notre journaliste Frédéric Guibal nous a signalé que les sapeurs pompiers, aidés d'un avion Dash, protégaient en début de soirée le domaine de la Borde Neuve, où les flammes se sont arrêtées.