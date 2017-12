Le reportage d'Alexandre Grellier et Frédéric Guibal :

Avis aux fans de Star Wars : dans l’Aude, la Force est grande

Avec Alain Cathal, premier adjoint au maire de La Force ; Richard Robert, maire de La Force - France 3 Occitanie - Reportage : Alexandre Grellier et Frédéric Guibal

Pas besoin d’aller dans une galaxie lointaine, très lointaine, pour trouver la Force : elle se trouve dans l’Aude !La Force, c’est en effet le nom d’un village situé entre Carcassonne et Castelnaudary. Vous n’y croiserez ni Jedis ni seigneurs Siths, mais sans doute des touristes, venus se prendre en photo devant le panneau.Un panneau qui, régulièrement, se fait dérober par des personnes passées du côté obscur… Sur les deux dernières années, les Forçois (c’est le nom des habitants du village) se sont faits voler trois fois leur panneau !A 290 euros hors taxe la panneau, la plaisanterie n’est plus vraiment appréciée par le maire, Richard Robert :"Je ne sais pas si je n’arriverai pas à porter plainte contre Star Wars, ou contre Disney, puisque c’est eux qui tiennent le filon. Ça ne peut plus durer !", lâche-t-il avec humour malgré tout.