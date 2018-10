VIDEO - Dans l'Aude, le village de Villegailhenc coupé en deux et endeuillé par la crue

© Stéphane Compan / France 3 Occitanie

Quatre morts dans la commune



Des routes coupées

© Stéphane Compan / France 3 Occitanie

Voir ici les images de Villegailhenc :

Les images des inondations à Vilegailhenc © Stéphane Compan / France 3 Occitanie © Stéphane Compan / France 3 Occitanie © Stéphane Compan / France 3 Occitanie © Stéphane Compan / France 3 Occitanie © Stéphane Compan / France 3 Occitanie

A Villegailhenc, ce lundi, impossible de reconnaître le Trapel. Gorgé par les pluies, ce petit ruisseau qui traverse le village est devenu un torrent. Dans la nuit, il a tout emporté sur son passage. Les voitures et le pont qui l'enjambe, comme en témoigne une habitante de la commune :Avec l'arrivée du jour, on ne peut que constater l'ampleur des dégâts et la violence des flots.Ici, l'eau a atteint des niveaux supérieurs à 2 mètres. Des habitants ont dû se réfugier sur le toit de leur maison dans la nuit de dimanche à lundi pour ne pas être emportés par les flots. La commune est l'une des plus touchées par les pluies violentes qui se sont abattues sur le département, selon le Préfet de l'Aude, Alain Thirion.. Quatre riverains du Trapel décédés dans des conditions qui "ne sont pas tout à fait complètement établies à ce stade" indique Alain Thirion.De nombreuses route du secteur sont coupées rendant très difficile l'arrivée des secours sur place. "L'accès des secours est quasiment impossible" dans les communes les plus touchées indiquait ce lundi matin le préfet, en précisant "on va envoyer dans un certain nombre de cas des hélicoptères". Des hélicoptères qui ont dû attendre que les conditions météorologiques permettent leur décollage, selon le Premier ministre Edouard Philippe.En attendant, l'heure est déjà au nettoyage dans certaines rues de Villegaillhenc, comme l'a constaté notre équipe sur place :Elle est aussi à la constatation des dégâts pour certains, en espérant que le bilan ne s'alourdisse pas, au fil des heures et de la décrue.