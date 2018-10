Inondations dans l'Aude : “ Par la fenêtre je vois de l'eau partout”

"On a de l'eau dans la maison, de l'eau partout. Tout est inondé, partout dans le village. Un pont s'est écroulé. Il y a des pompiers partout, on ne sait plus où donner de la tête"





​​​​​​De Villegailhenc....

"Par la fenêtre, je vois de l'eau et de la boue partout. Quand on arrive à 70 ans et qu'il faut tout refaire dans sa maison, changer les meubles, la tapisserie, c'est triste", ajoute l'habitante de Villegailhenc.

"On essaie de s'entraider comme on peut. On va voir les personnes dont l'âge est le plus avancé".





...à Villardonnel

Certains habitants ont "des geyser d'eau dans la maison (...) c'est dangereux, ils risquent l'électrocution", avertit Roselyne Navarro.



Les intempéries gagnent l'Hérault

C'est ainsi que témoigne par téléphone une habitante de, Hélène Ségura à nos confrères de l'AFP. Villegailhenc particulièrement touché par les intempéries : au moins 4 morts dans cette commune de 2000 habitants.De nombreuses routes étant coupées, des habitants sont secourus par hélitreuillage. "On a beaucoup de dégâts, on a de l'eau dans le garage", a témoigné Sandra Espeut, une habitante de, un village voisin.Au monastère de, où une religieuse a trouvé la mort, les dégâts sont considérables et les vitres ont explosé.On leur a prêté des chaises pour qu'ils puissent manger à sec à midi", a expliqué à l'AFP, membre du comité d'action sociale de la ville.Une habitante d'une cinquantaine d'années, dont la maison est en contrebas, a par ailleurs été retrouvée saine et sauve après avoir passé "quatre heures dans les bois" en pleine nuit, "pieds nus", selon la même source., commune héraultaise dans le Minervois et à la limite de l'Aude, une opération de secours était en cours en fin de matinée par hélicoptère pour mettre en sécurité des personnes réfugiées dans des arbres, selon les pompiers.Plus de 600 sapeurs-pompiers du département sont mobilisés dont sept unités de sauveteurs aquatiques.