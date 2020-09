Coronavirus : un sixième résident mort dans l'ehpad de Séverac d'Aveyron

C'est catastrophique. En plus, on a quatre personnes hospitalisées et 20 employés de l'ehpad positifs qui ne peuvent pas venir travailler. On a été obligé de trouver des remplaçants en catastrophe. réagit Edmond Gros

Un appel au secours

Ce lundi 14 septembre, un résident de l'ehpad de Séverac d'Aveyron est décédé après avoir contracté la Covid-19. C'est le maire de la commune Edmond Gros qui l'a annoncé en direct sur l'antenne de RMC La mairie a lancé ce week-end un appel aux bénévoles. Une trentaine de personnes a répondu présent. "Les bénévoles sont déployés en soutien aux personnels professionnels de l'ehpad, dans le plus grand respect des protocoles. Les bénévoles ne seront bien évidemment pas en contact direct avec les malades" assure-t-on à la mairie de Séverac d'Aveyron.Un appel a aussi été lancé à tous les infirmiers du canton. De son côté, l'ARS précisait ce samedi que "des médecins de secteur ont été mobilisés pour venir en appui et un renfort en aides-soignants devrait parvenir dans les prochains jours avec l'aide des établissements sanitaires et médicaux sociaux de proximité".