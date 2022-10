Info France 3 Occitanie. Pierre Soulages sera inhumé ce vendredi à Paris, une messe à Conques en simultané

Le peintre Pierre Soulages, décédé le 26 octobre dernier à l’aube de ses 103 ans, sera inhumé à Paris ce vendredi 4 novembre. A la demande de son épouse, un hommage lui sera également rendu à Conques (Aveyron).

La date des funérailles de Pierre Soulages est désormais connue : la cérémonie d'enterrement aura lieu à Paris ce vendredi 4 novembre, à 14h.

Son épouse, Colette Soulages, a précisé qu’une messe aura lieu en simultané à 14h30 à l’abbaye Sainte-Foy de Conques, dont il avait refait les vitraux entre 1987 et 1994.

Un hommage national mercredi

Mondialement connu pour ses œuvres quasi-monochromes, les "outrenoir", Pierre Soulages tentait, en variant les textures et les effets, d’apporter de la lumière dans le noir.

Fier ruthénois, il avait tenté de faire du musée homonyme de Rodez un lieu d’échange et de partage autour de l’art, proposant des expositions temporaires en plus d’une collection permanente riche de plus de 500 œuvres.

Le musée Soulages à Rodez. • © PASCAL PAVANI / AFP

Pierre Soulages était l’un des rares peintres à avoir reçu les honneurs d’un hommage au Louvre de son vivant, en 2019.

Un autre hommage national lui sera rendu dans la cour carrée du Louvre, ce mercredi 2 novembre à 15 heures.