CARTE. Avec la neige, les stations des Pyrénées lancent la saison de ski dès le vendredi 2 décembre

Après une arrivée incertaine de la neige, de nombreuses stations de ski des Pyrénées viennent d'annoncer leur ouverture dès le 2 décembre 2022. D'autres attendront le début des vacances scolaires de Noël, le 17 décembre prochain.

La saison du ski est officiellement ouverte ! Les premières stations de ski des Pyrénées ont annoncé leur ouverture après la chute des températures et l'arrivée récente des premiers flocons de neige.

Ce sont plusieurs stations d'Andorre qui ouvriront le bal dès le vendredi 2 décembre avec GranValira, Ordino Arcalis et Pal Arinsal. Le même jour, la Cambre d'Aze- Eyne, dans les Pyrénées-Orientales accueillera ses premiers skieurs sur des espaces débutants, des pistes vertes.

La station Porté-Puymorens suivra le mouvement un jour plus tard. "La neige tombée ces 15 derniers jours et le froid actuel vont permettre à la station d’élargir son offre au fil des jours", précise TRIO Pyrénées, le gestionnaire de cette station.

Voir sur la carte ci-dessous le calendrier des ouvertures de domaines de ski dans les Pyrénées.

Dans les Hautes-Pyrénées, c'est un petit manteau blanc qui recouvre les pistes de Luz-Ardiden et Piau qui ouvriront elles aussi le 3 décembre.

Le gestionnaire N'Py mentionne : "Avec un cumul de 1 mètre ces derniers jours et 40 cm damés en bas du domaine, Cauterets propose une ouverture de l’ensemble de la station à l’exception du secteur Touyarolles. Soit 80% du domaine skiable." Une ouverture qui a été décalée à plusieurs reprises. Mais il faudra attendre le 10 décembre pour avoir accès à celles de Barèges-La Mongie et à Peyragudes.

Un entre deux qu'ont aussi décidé de choisir les 3 domaines en Ariège, mais aussi le Grand Tourmalet ainsi que le plateau de la Beille.

Des stations qui attendent les vacances scolaires de Noël

D'autres stations plus prudentes préfèrent attendre l'arrivée des vacances scolaires, le 17 décembre prochain pour s'assurer d'avoir de la neige. C'est notamment le cas de plusieurs stations d'Ariège comme d'Ascou Pailhères et de Guzet et d'autres des Hautes-Pyrénées.

La station d'Artouste dans les Pyrénées-Atlantiques, comme d'autres commence à cumuler les réservations :" On est sur un taux de réservation de 30% pour la première semaine des vacances et de 65% pour celle du 24 au 31 décembre", explique l'office de tourisme de la Vallée d'Ossau. Des chiffres similaires à l'année dernière. Les vacances de février affichent déjà une réservation à 70% des logements disponibles. Toutes les dates d'ouvertures des stations des Pyrénées sont à retrouver dans notre carte.