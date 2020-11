Gard : un conducteur force un barrage près d'Arles et prend la fuite, trois blessés graves dont deux gendarmes à moto

Le chauffard recherché

Une "banalisation insupportable" des violences sur les forces de l'ordre

Un conducteur a provoqué un grave accident de la circulation après avoir forcé un barrage de gendarmerie à Fourques, dans le Gard, mercredi 18 novembre dans l'après-midi. Deux motards de la gendarmerie ont été gravement blessés ainsi qu'un conducteur de poids lourd se trouvant à proximité, annonce le procureur de la République de Nîmes, Eric Maurel.Vers 17h30, un homme à bord d'une voiture volée dans les Bouches-du-Rhône, est arrêté pour un contrôle alors qu'il venait de Bellegarde, sur le pont du Petit Rhône, sur la D6113. Il force le barrage, franchissant le pont sur lequel il heurte violemment un camion venant en face. Dévié, le camion a percuté deux gendarmes à moto qui suivaient la voiture. L'homme a pris la fuite.Le conducteur du camion a été très sérieusement blessé, et a dû être désincarcéré du véhicule pendant plus de deux heures dans la soirée "à cause de la complexité du travail à réaliser au vue de la position du poids lourd", signalent les pompiers. Son pronostic vital n'était alors pas engagé mais ses blessures étaient très préoccupantes, il a donc été héliporté vers Marseille. Les deux gendarmes sont également gravement blessés, leur pronostic vital n'est pas engagé. Ils ont été transportés vers les centres hospitaliers d'Arles et le CHU Carémeau à Nîmes. Les secours des deux départements ont été dépéchés sur place.Pour retrouver l'homme en fuite, un important dispositif de gendarmerie a été déployé des deux côtés du Rhône, affirme le procureur, dont des chiens pisteurs et un hélicoptère de gendarmerie. L'enquête a été confiée à la brigade de recherche de Nîmes. Le préfet du Gard s'est rendu sur place.Cet accident survient dans un contexte de colère des forces de l'ordre après plusieurs cas similaires de barrages forcés, entraînant des blessures graves chez des policiers ou des gendarmes. À Perpignan, mercredi, se tenait le procès d'un chauffard qui avait renversé, le 18 octobre dernier, un policier au niveau du péage du Boulou, dans les Pyrénées-Orientales. L'agent de la police aux frontières avait été gravement atteint, avec 45 jours d'ITT. Le conducteur de trente ans a été condamné à 5 ans de prison dont 2 avec sursis avec mandat de dépôt."C'est le procès de la banalisation insupportable de la violence sur les forces de l'ordre", a déclaré le délégué départemental du syndicat policier Alliance, Franck Rovira, à l'issue du procès.