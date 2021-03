Gard : Jean Castex en visite à Alès et à Nîmes pour parler rénovation urbaine et sécurité

Le Premier ministre Jean Castex, ainsi que trois autres membres du gouvernement, se sont déplacés dans le Gard, ce samedi 27 mars. L'occasion de faire un point sur le "Nouveau Programme de Renouvellement Urbain" et sur les problématiques d'insécurité dans certains quartiers de la ville de Nîmes.

C'est accompagné de Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur, en charge de la citoyenneté, d’Emmanuelle Wargon, ministre déléguée, en charge du Logement et de Nadia Hai, ministre déléguée chargée de la Ville, que Jean Castex a débuté ce samedi 27 mars, sa visite dans le Gard.

Echange autour de la rénovation urbaine à Alès

Les quatre ministres ont commencé à la médiathèque d'Alès. Cette dernière a bénéficié du "Nouveau Programme de Renouvellement Urbain" (NPRU), dans le cadre du nouveau plan national de rénovation urbaine.

Lancé en 2014, le NPRU prévoit la transformation profonde de plus de 450 quartiers prioritaires de la politique de la ville en intervenant fortement sur l'habitat et les équipements publics, pour favoriser la mixité dans ces territoires.

Déjà réalisés ou à venir jusqu'à 2022, ces chantiers accompagnent la rénovation programmée dans les quartiers à travers des investissements ciblés et plus légers mais nécessaires du quotidien et l'amélioration du cadre de vie.

Echange autour de la sécurité à Pissevin

Ensuite, les ministres ont pris la direction de Nîmes pour se rendre dans le quartier populaire de Pissevin. Là-bas, ils sont attendus en fin de matinée au commissariat de police pour aborder le thème de la sécurité.

Nîmes - Jean Castex devant le local de l'association "Mille Couleurs" du quartier Pissevin - 27.03.21 • © P. Pidoux - FTV

Pissevin : un ensemble de plus de 15 000 habitants, l'un des 10 plus grands quartiers prioritaires d'Occitanie où deux personnes sur trois vivent sous le seuil de pauvreté. Le taux d'emploi est inférieur à 30%.

Depuis plusieurs mois, ce quartier gangréné par le trafic de stupéfiants est régulièrement le théâtre de fusillades. Des effectifs de police supplémentaires sont notamment réclamés par le maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier.

Enfin, la visite devrait s'achever à la "maison de projet". L'occasion pour les membres du gouvernement d'échanger avec les associations qui œuvrent dans ces quartiers prioritaires.