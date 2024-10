MÉTÉO. Un nouvel épisode cévenol attendu à partir de jeudi, les pluies vont s'abattre sur des sols déjà gorgés d'eau

Un épisode cévenol est attendu sur les Cévennes, au nord des départements du Gard, de l'Hérault et au sud de la Lozère. Il est encore trop tôt pour déterminer les localisations et la quantité de ce nouvel événement météorologique, mais il faudra être prudent car les sols sont gorgés d'eau.

Encore de la pluie. Un nouvel épisode cévenol est attendu à partir de jeudi 24 octobre 2024 sur la région. Si on ne connaît pas encore la localisation précise, ni la quantité d'eau qui pourrait s'abattre, les météorologues conseillent la prudence, car les sols sont encore saturés d'eau après l'épisode pluvieux orageux de la semaine dernière.

Un week-end à risque dans les Cévennes

Pour le météorologiste Guillaume Séchet, cet épisode serait "plus classique que le précédent". Selon lui, les journées de vendredi 25 et samedi 26 octobre seraient les plus à risque. Alix Roumagnac, fondateur de Predict Services qui œuvre pour la prévention et la gestion des risques avec les communes de la région, préfère ne pas trop s'avancer : "L'ensemble des modèles météorologique confirment bien un épisode cévenol qui devrait commencer dans la nuit de jeudi à vendredi. Mais il est encore trop tôt pour connaître précisément les localisations et les quantités possibles".

☔️Le risque d'épisode #cévenol/#méditerranéen notable (mais plus classique que le précédent) reste d'actualité sur le Sud-Est de la #France pour la fin de semaine. Des incertitudes persistent toutefois sur l'ampleur et la localisation exacte des plus importants cumuls.

Pour Alix Roumagnac, cet épisode devrait tout de même être "moins important que celui de la semaine dernière". Cependant, "les sols étant saturés d'eau, il faut se méfier des conséquences".

Qu'est-ce qu'un épisode cévenol ?

Il y a seulement quelques jours, de graves intempéries avaient eu lieu dans le Gard et en Lozère. Ces événements climatiques sont voués à apparaître de plus en plus. Il est caractérisé par de très fortes chutes de pluie.

Il se déroule généralement au début d'automne, car à cette période les eaux marines encore chaudes forment un réservoir de vapeur. Ces vapeurs poussées par un vent marin fort du sud se dirigent vers le massif des Cévennes. Au contact du massif et de l’air froid provenant du nord, ces masses d’airs se condensent et se transforment en nuages. Bloqués par les Cévennes, ces nuages s’accumulent et se transforment en orages souvent stationnaires et en pluies diluviennes.

Le rôle du changement climatique

"Le changement climatique joue un rôle dans le réchauffement de la Méditerranée et ça favorise la fréquence et la gravité de ce type d'événement", souligne Alix Roumagnac.

À cause de ces événements, la population en Occitanie est exposée au risque d'inondation. D'après la dernière enquête de l'INSEE, un habitant de la région sur quatre vit dans une zone exposée au risque d'inondation par débordement de cours d'eau.