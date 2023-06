Sécheresse : après les pluies récentes, la préfète du Gard abaisse "les contraintes de tous les secteurs en alerte renforcée ou en crise"

Les cours d'eau ont profité des importants cumuls de pluie tombés le week-end dernier. La préfète du Gard a décidé d'alléger les mesures. Mais l'alerte n'est pas levée sur la Cèze, les Gardons d'Alès et d'Anduze, le Vidourle, l'Hérault, l'Arre et l'Ardèche.

Après la pluie vient le beau temps, dit l'adage. Après le préfet des Pyrénées-Orientales, c'est la préfète du Gard qui décide d'alléger les restrictions d'usage de l'eau. Le départent a en effet été "concerné par des précipitations relativement importantes ces derniers jours, notamment le week-end des 10 et 11 juin" indique la Préfecture dans un communiqué ce vendredi 16 juin 2023. "Des secteurs, jusque-là peu arrosés comme le bassin de la Cèze, ont connu des cumuls conséquents qui ont profité aux cours d’eau."

Après concertation et "compte-tenu de la remontée durable des courbes de débit de la plupart des cours d’eau principaux au-dessus des seuils critiques", Marie- Françoise Lecaillon a décidé "d’abaisser les contraintes de tous les secteurs qui avaient été maintenus en alerte renforcée ou en crise. Ainsi, la Cèze, les Gardons d’Alès et d’Anduze et le Vidourle passent désormais au niveau de l’alerte, comme l’Hérault, l’Arre et l’Ardèche déjà à ce niveau."

Alerte maintenue

"Ces bassins ne peuvent cependant pas descendre au niveau de vigilance en raison de la faiblesse de recharge des nappes, qui restent globalement basses par rapport à la normale", explique-t-elle. Le reste du département est maintenu en vigilance.

"La météo aléatoire et capricieuse conduit ainsi à ajuster régulièrement le niveau d’alerte et les restrictions associées", est-il précisé dans le communiqué. Les prévisions annoncent "le retour d’un régime estival pour les prochains jours, marqué en particulier par de fortes chaleurs".

Un prochain comité de la ressource en eau sera convoqué début juillet pour étudier l’évolution de la situation et proposer des mesures adaptées, conclut la préfecture.