VIDEO. Le camping de l'Espiguette au Grau-du-Roi en proie à un important incendie, découvrez les premières images de l'intérieur du camping

En début d'après-midi, ce lundi 13 juin, 100 pompiers luttent contre un important incendie au camping de l'Espiguette situé au Grau-du-Roi, dans le Gard. Une cinquantaine de bungalows sont touchés.

Depuis le début d'après-midi, ce lundi 13 juin 2022, le feu ravage le camping de l'Espiguette ( (2 028 emplacements) situé au Grau-du-Roi, dans le Gard. 100 sapeurs-pompiers et 34 véhicules d'intervention sont sur place, ainsi que des renforts venus de l'Hérault. 52 bungalows ont entièrement brûlé dans cet important incendie. Deux soldats du feu ont été légèrement blessés, victimes d'un coup de chaud.

500 personnes déplacées

Au moment de l'incendie, 3000 vacanciers se trouvaient dans le camping, soit 4 fois moins que la veille (samedi et dimanche, il affichait complet). 500 résidents de bungalows situés alentour ont dû être déplacés.

Une équipe de France 3 Occitanie a pu entrer et filmer à l'intérieur du camping. Elle a découvert un véritable paysage de désolation sur plusieurs centaines de mètres carrés.

Sur son compte Twitter, la Préfecture du Gard publie une photo particulièrement impressionnante vue du ciel. On y aperçoit plusieurs bungalows en proie aux flammes ainsi qu'un immense panache de fumée noire qui s'élève vers le ciel.

Plusieurs twittos, des vacanciers ou de simples témoins de l'incendie, publient des photos et des vidéos.

Panache de fumée

L'origine du sinistre est pour l'instant inconnue. Les bungalows détruits se trouvaient dans une zone bien délimitée. Ils étaient neufs et n'avaient jamais encore été occupés.

Un épais panache de fumée est visible à des kilomètres à la ronde. Etabli depuis 50 ans sur un vaste site de 42 hectares à l'extrémité de Port Camargue, le port de plaisance de la commune (et le premier d'Europe en terme de capacité), le camping accueille jusqu'à 10 000 vacanciers au plus fort de l'été.

Un centre opérationnel ouvert en préfecture

Le périmètre du brasier étant bien délimité, l'activité de l'établissement ne devrait pas être affectée à l'approche de cette période estivale. Le sinistre s'est déclaré à proximité du site, selon un communiqué de la préfète du Gard, qui indique avoir ouvert le centre opérationnel départemental en préfecture pour coordonner les opérations de secours et de sécurité.

Des vacanciers mis en sécurité

Les vacanciers ont été mis en sécurité ou ont quitté la zone par leurs propres moyens vers le palais des congrès de la ville et le yacht club : plus aucune personne n’est en danger dans le camping.

Robert Crauste, le maire du Grau-du-Roi s'est rendu sur place : "Lorsque l'on gère un des plus grands campings d'Europe, nous avons à l'esprit ce type de risques. Nous avions mis en place tous les moyens de prévention".

Heureusement que cela ne s'est pas produit au mois d'août et qu'il n'y a aucun blessé, sinon cela aurait pu être plus catastrophique. Robert Crauste Maire du Grau-du-Roi

La préfète du Gard demande à la population : d’éviter le secteur afin de ne pas gêner les opérations de secours des pompiers et de ne pas diffuser ni de relayer des fausses informations sur les réseaux sociaux. Préfecture du Gard

Tourisme durable

Ironie du sort, cet incendie survient alors que le camping de l'Espiguette s'est engagé dans une démarche de tourisme responsable et durable. Il vise à terme le "zéro impact environnemental et espère sensibiliser les vacanciers à des comportements plus vertueux, notamment en termes de tri et de recyclage des déchets. Il a formé ses agents à cet effet et vient d'installer un composteur collectif", comme le rapportaient il y a peu nos confrères du Midi Libre.

A 16 heures, les opérations de lutte contre cet incendie étaient pratiquement terminées et le sinistre, maîtrisé.