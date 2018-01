Un radar déguisé en Batman sur une route du Gers

Le radar à double sens situé le long de la RD 632 à Sauveterre dans le Gers a donc été victime de vandalisme dans la nuit du 12 janvier dernier. Et les auteurs ne manquent pas d'imagination et d'humour. Ils ne se sont pas contentés d'un seul coup de bombe sur l'objectif, puisque l'engin a été complètement transformé en Batman. Pour faire cela, le commando avait certainement bien préparé son acte. Le radar a été peint en noir avec le logo jaune du super héros et surmonté d'un masque plus vrai que nature.



Un geste qui a fait réagir bon nombre d'automobilistes moqueurs sur les réseaux sociaux. Contactés, les gendarmes du Gers pourraient ouvrir une enquête pour dégradation de bien public. Ils ont, toutefois, ajouté que ''cette dégradation ne manquait pas de recherche artistique''.



Rappelons que la dégradation d’un radar peut entraîner une amende de 45 000 € et 3 ans d’emprisonnement.