© Jean-Pierre Duntze - France 3 Occitanie

Voir ici le reportage de Yann-Olivier d'Amontloir et Jean-Pierre Duntze :

24h après la prise d'otages de Blagnac, le tabac rouvre ce jeudi matin

Il y a presque plus de véhicules de journalistes que de voitures particulières garées ce matin devant le bureau de tabac situé plan du port à Blagnac. Après la prise d'otages qui s'est déroulée mardi après-midi dans la boutique, l'ouverture du rideau est un moment attendu et important.Après les événements qui ont paralysés le quartier , les clients peuvent de nouveau venir acheter leurs journaux et leurs cigarettes. Comme d'habitude ou presque, 24h après la prise d'otages par un jeune homme mineur 4 personnes, la patronne et 3 employées ont été retenues durant plus de 4 heures mardi, par ce jeune homme armé. Ce matin, elles n'ont pas repris le travail. Ce sont deux autres salariés qui ont ouvert le magasin. Les locaux ont été remis en état durant toute la journée de mercredi.L'activité reprend doucement, au rythme de l'arrivée des clients. Les habitués étaient présents à la levée du rideau à 6h30. Tous se réjouissent du dénouement heureux des événements et de la réouverture rapide du tabac, un endroit très connu et très fréquenté à Blagnac.