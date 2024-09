A69 : "Alexandra a choisi de mettre fin à des mois de harcèlement" : sous pression, la dernière opposante quitte son logement situé sur le tracé de l'autoroute

La société Atosca, concessionnaire de la future autoroute A69 entre Castres et Toulouse, vient d'annoncer qu'un accord de relogement avait été trouvé avec la dernière locataire à expulser sur le trajet. Cette femme avait été victime de deux incendies ces dernières semaines. Le collectif La Voie Est Libre dénonce des mois de harcèlement de l'entreprise.

Société De la vie quotidienne aux grands enjeux, découvrez les sujets qui font la société locale, comme la justice, l’éducation, la santé et la famille. votre adresse e-mail s'inscrire France Télévisions utilise votre adresse e-mail afin de vous envoyer la newsletter "Société". Vous pouvez vous désinscrire à tout moment via le lien en bas de cette newsletter. Notre politique de confidentialité

Le "verger", dernier lieu de résistance des militants écologistes anti A69 pourrait bien être détruit dès la semaine du lundi 16 septembre 2024. La société Atosca, a annoncé qu'un accord à l'amiable avait été trouvé avec la dernière locataire à expulser.

Un accord conclu

"Dans le prolongement de notre stratégie de négociation à l’amiable avec l’ensemble des propriétaires fonciers sur le tracé de l’A69, un accord amiable a été conclu avec la locataire de la maison de Verfeil, dont nous étions déjà propriétaires depuis 2023", affirme Atosca ce jeudi 12 septembre.

Alexandra, dernière riveraine habitant sur le tracé de l’A69 : « Je ne veux pas mettre en danger ma famille plus longtemps » (NouvelObs)https://t.co/DEGIvGDZin — ⛥𝐊𝐕_𝐈𝐕⛥ (@KhalVissi_IV) September 12, 2024

"Cet accord prévoit le relogement de cette femme et de son enfant, dans un appartement du parc locatif, qui correspondait à ses demandes" poursuit le concessionnaire qui se félicite de "la conclusion de cette étape décisive pour l’avancement du chantier".



Victime d'intimidations

L'irréductible locataire s'appelle Alexandra. Elle est installée depuis novembre 2013, dans une maison de campagne, sur la commune de Verfeil, en Haute-Garonne. Cette bâtisse est à ce jour le dernier obstacle au chantier de l'A69. La jeune femme a payé cher son opposition au chantier.

NOUVEL INCENDIE CRIMINEL AU VERGER

Via Info ZAD A69



Brève 01/09



En pleine nuit, 4 personnes ont attaqué le Verger avec des produits incendiaires de toutes sorte. pic.twitter.com/05HoC2rQ6c — Le Printemps du CARE ⏚ (@PrintempsCare) September 3, 2024

En l'espace d'une semaine, elle a été victime de deux tentatives d'incendie, l'une près de sa clôture, l'autre sur sa voiture. "Je commence à prendre un coup sur la gueule, confie Alexandra. Mon cerveau a du mal à tenir le coup. Je suis en train de craquer", avait-elle confié début septembre.

À lire : TÉMOIGNAGE. "On ne se dit pas qu'ils vont en arriver là" : Alexandra fait face aux cocktails Molotov et tentatives d'incendie des pro autoroutes A69

"Des mois de harcèlement"

En acceptant un dédommagement et un appartement, Alexandra "a choisi de mettre fin à des mois de harcèlement pour préserver sa santé et sa famille", explique l'association La Voie est Libre, qui dénonce "l'accumulation des violences et pressions exercées contre elle et les messages de haine sur les réseaux sociaux ignorés des élus" comme celui-ci.

Alexandra a été victime d'une campagne de dénigrement sur les réseau sociaux, à l'image de ce message, posté au lendemain de la première tentative d'incendie. • © Capture d'écran Facebook

Coupures d'eau et d'électricité, menaces de mort, présence régulière de vigiles, passages d'huissiers et pour finir ces attaques incendiaires, autant d'éléments "Honteux", pour la Voie Est Libre, qui dénonce "les pressions coordonnées des pro autoroute et d'Atosca, pour faire craquer Alexandra".

SAUVONS CET ÉCRIN DE VERDURE🌳✊



🚨8000 m² de nature résistent au chaos #A69. Le "Verger", à Verfeil, pourrait être détruit dès lundi !



Habitant·es, militant·es... le moment de montrer notre détermination dans ce lieu de lutte et de joie. Défendons nos communs❗



1/2 Prog⤵️ pic.twitter.com/hMZhzwRD4X — La Voie Est Libre (@LaVoieEstLibre_) September 13, 2024

Le collectif appelle à une nouvelle mobilisation sur le site du verger ce samedi 14 septembre.