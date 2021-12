Au zoo de Plaisance-du-Touch, près de Toulouse, les visiteurs peuvent nourrir les girafes et les suricates

C'est une nouvelle animation au parc animalier African Safari, de Plaisance-du-Touch, près de Toulouse. Les visiteurs peuvent donner à manger aux girafes et aux suricates du zoo, un privilège rare...

Entrer dans l'intimité des girafes, assister à leur déjeuner et même... les nourrir : voilà une nouvelle activité pour les visiteurs du parc animalier African Safari, basé à Plaisance-du-Touch, près de Toulouse.

Depuis le 18 décembre jusqu'au 12 février 2022, le zoo propose d'approcher au plus près des plus grands et des plus petits mammifères qu'il possède, à savoir les girafes et les suricates.

Au menu, bambou pour les girafes, pommes, vers, haricots pour les suricates. "Beaucoup de personnes demandaient pourquoi on ne voyait pas les girafes durant l'hiver donc c'est vraiment pour permettre de les voir toute l'année, et les suricates, c'est un peu pour faire le contrepied parce qu'ils sont des sentinelles comme les girafes mais les plus petites", explique Sarah Péno, animatrice pédagogique du zoo.

Pour ces rencontres privilégiées, attention, la réservation est obligatoire, et le groupe limité à quatre personnes.

Le parc zoologique de Plaisance-du-Touch est géré par la même famille depuis 1970 : il compte un parc à pied et un safari africain de dix hectares, à parcourir en voiture.