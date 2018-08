Un cas de dengue découvert à Balma près de Toulouse, opération de démoustication programmée

La cellule de veille et d'alerte de l'agence régionale de santé (ARS) d'Occitanie a été informée fin d'août d', dans la banlieue de Toulouse, a indiqué à France 3 un porte-parole de l'ARS. Le malade a contracté le virus lors d'un voyage.En conséquence,afin d'éviter que le virus ne soit transmis à d'autres personnes par l'intermédiaire du moustique tigre.A Rabastens, dans le Tarn, une opération similaire s'est déroulée ce mardi matin après la découverte la semaine dernière d'un cas de chikungunya. Selon l'ARS,qui a débuté le 1er mai (et s'achèvera en novembre) : 6 dans le département de l'Hérault, 5 en Haute-Garonne, 2 dans les Pyrénées-Orientales, une dans le Gard et une dans le Tarn.Dans la plupart des cas, il s'agissait cette année deLes voyageurs contractent le virus lors de leur voyage et tombent malades pour la plupart des cas après leur retour.Les virus de la dengue, du chikungunya ou encore de zika sont transmissibles à l'homme par l'intermédiaire du moustique tigre, qui prolifère dans notre région. C'est pour cette raison que des opérations de démoustication sont organisées dans un vaste périmètre autour du domicile du malade.Elles s'effectuent avant le lever du jour. Les habitants des quartiers concernés sont informés et sont priés de ne pas se trouver à l'extérieur et de fermer fenêtres et volets au moment de l'opération d'épandage.