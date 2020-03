Coronavirus : expert en confinement, l'astronaute Thomas Pesquet dispense ses conseils

Tuto confinement par un astronaute 😉 ! RESTEZ CHEZ VOUS, c’est le meilleur moyen d’enrayer le Covid19. Il faut prendre des mesures tôt pour ne pas que la situation dégénère. Courage à tous et des pensées fraternelles aux personnels de santé 👍😷 #quarantinelife #confinementtotal pic.twitter.com/zyWByrpO3j — Thomas Pesquet (@Thom_astro) March 16, 2020

Vidéo Thomas Pesquet

"Restez chez vous" : c'est le message - très clair - posté par l'astronaute Thomas Pesquet, lundi soir, à la suite des annonces de confinement lié à l'épidémie de coronavirus en France.Une recommandation, mais pas seulement. Afin de dédramatiser la situation, Thomas Pesquet s'est mis en scène, vraisemblablement chez lui, en expliquant ce qu'il allait faire pendant ces quinze jours durant lesquels les Français sont invités à rester chez eux et à réduire au strict minimum leurs déplacements. Il va par exemple trier ses photos prises à bord de la station spatiale internationale, prendre le temps de lire (on voit derrière lui qu'il a de quoi effectivement ; il propose même des conseils de lecture), de faire des "loisirs créatifs". La nourriture en boîte ? Pas de quoi en faire une montagne, "surtout quand elle reste dans l'assiette !"Enfin, Thomas Pesquet fait de la pédagogie. A l'aide d'un schéma montrant l'évolution de l'épidémie avec et sans confinement, l'astronaute très apprécié des Français explique qu'il faut à tout prix respecter les consignes et écouter les professionnels de santé. "Lavez-vous les mains, protégez-vous pour protéger les autres et surtout, surtout, restez chez vous !"