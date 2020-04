#Toulouse dit merci aux personnels soignants ! Pour leur témoigner notre soutien, eux qui luttent jour après jour contre le #Covid19, nous avons décidé d’éclairer chaque soir le Capitole en bleu #coronavirus pic.twitter.com/9q1F8UbjRr — Jean-Luc Moudenc - Page institutionnelle (@jlmoudencmaire) April 2, 2020

Le Capitole en bleu pour soutenir les soignants / © R.Guillon/FTV

Toulouse veut montrer son soutien à tous les soignants de France ! Comme l'Empire State Building transformé en gyrophare géant en hommage aux personnels médicaux à New York, la ville Rose a souhaité marquer son engagement.Désormais, à la tombée de la nuit, la place du Capitole se drape de bleu.L'éclairage restera en place tout au long de la crise sanitaire. Mais confinement oblige, interdiction d'aller se balader sur la plus célèbre place de Toulouse et de prendre quelques photos tous les soirs sous peine d'amende !