Un couple chute d'une cinquantaine de mètres en pleine nuit sur la colline de Pech David à Toulouse

Les pompiers du Groupe d'intervention en milieu périlleux (GRIMP), la police, le Samu. C'était mobilisation générale dans la nuit de lundi à mardi, sur la colline de Pech David au sud de Toulouse.



L'alerte a été donnée à 4h30. Selon plusieurs sources, deux couples se trouvaient près des locaux de l'Observatoire lorsque l'un d'eux, pour des raisons mystérieuses, a fait une chute d'une cinquantaine de mètres dans un ravin.



Pour accéder au couple, un homme de 45 ans et une femme d'une vingtaine d'années, les pompiers ont découpé le grillage du club canin et ont dû déployer des moyens d'escalade. Les deux victimes ne souffrent que de blessures légères, au dos et au visage. Selon une source policière, les personnes concernées étaient sous l'emprise de l'alcool.



On ignorait ce mardi la raison pour laquelle ils ont chuté en pleine nuit. La colline de Pech David est connue à Toulouse pour être un lieu interlope de rencontres nocturnes, notamment échangistes.